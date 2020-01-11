【2020台灣大選】民眾黨成第三大黨　柯文哲：台北經驗推全台

在台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲的魅力號召下，初試啼聲的民眾黨在政黨票頗有所獲，確定取得5席不分區立委，一躍成為台灣第三大黨。 柯文哲於11日晚間發表感言，除了感謝候選人、志工、選民給予該黨的支持，更矢言一定會成為立法院中最強大的監督者，並將台北成功的治理經驗與建立的新政治文化擴散到全台灣。

由於民眾黨在政黨票數開出紅盤，黨中央現場的氣氛十分輕鬆，多位立委候選人連番唱歌，將開票現場變成「歌舞廳」，柯文哲待開票進入後期時，於當地時間8時35分左右，在群眾高呼「台灣的選擇，柯文哲」、「政黨的選擇，民眾黨」的歡迎聲下進場。

柯文哲發表講話。（譚英瑛攝）

柯文哲指出，台灣民眾黨成立至今才4個月，候選人因理念與民眾黨站在一起，並在「藍綠夾殺」的環境下，一起突圍，共同讓台灣政治文化有所改變，不論立委選情如何，這些候選人已成了民眾黨最堅強的「使徒」；柯文哲不忘重提「要走的快，一個人走就好；要走的遠，必須一群人走」，感謝眾人對民眾黨支持。

在感謝之餘，柯文哲依舊炮口對向藍綠，認為這20年藍綠輪流執政「國家停滯不前」，而台灣民眾黨已成了人民在兩黨之外的新選擇。柯文哲更說，民眾黨以「台灣為名，以民眾為本」，旨在珍惜台灣多元土地，並已解決人民生活問題為念，「只有高舉國家治理的大旗，才能解決藍綠都無法解決的問題」。

由於這場選舉某種程度已成了「亡國感」與「中華民國保衛戰」的對弈，柯文哲更易有所指的表示，「今天台灣的主體性，民主自由的核心價值，基本上都已確立，我們不需要再自己的同胞之中再分敵我」；「共融社會」是柯文哲常掛在口上的話語，面對未來立法院生態，柯文哲則說，黨將持開放態度與其他政黨合作，只要議題對人民有利，民眾黨將不分藍綠一起推動。