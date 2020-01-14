【台灣大選】「特勤吳彥祖」將卸任韓國瑜保鑣　未來動向備受關注

2020台灣大選落下帷幕後，落敗的國民黨總統候選人韓國瑜昨日（13日）回高雄市府上班。而競選期間跟在他身邊、討論度極高，被稱為「特勤吳彥祖」的國安特勤隨扈林政宏也將要離開韓國瑜身邊，回到原本的單位。 此前林正宏所到之處，往往引起女韓粉驚聲尖叫，因此他未來何時復出執勤也是大家關注焦點。

競選期間，林政宏經常被台灣傳媒拍得伴隨韓國瑜出席公開活動。（新聞影片截圖）

據台媒報道，從登記參選開始，韓國瑜的34歲未婚保鏢林政宏因為1米8的身高，還有外型跟吳彥祖有9成相似，引起網民的熱烈討論而火速爆紅。林政宏一連串行程盡忠職守保護韓國瑜，不苟言笑的冷酷模樣更讓女粉絲瘋狂，大喊「好想被保護」、「我可以」、「這麼帥應該要進演藝圈的」、「很顯眼，這個真的帥到渣」。

在台灣，根據規定維安工作，會在中選會公告總統當選人名單後的隔天截止，而中選會就表示最慢17日完成公告，換句話說，林政宏可能於18日就要離開在韓國瑜。未來動向則由國安局特勤中心安排。

特勤2020桌曆上一張林政宏戴耳罩、雙手持槍射擊的照片，冷酷有神的雙眼直視前方，更讓網友大讚「帥到爆」。（nsb.gov.tw）

而林政宏12日有人在Instagram限時動態上發了一張閉目養神照，寫道「現階段任務還沒解除，所以我還是繼續工作，等中選會公告隔日才回到官一隊」、「但現在可以好好睡了」。讓網友感受到擔任隨扈，隨身時神經緊繃的辛勞。

對於「特勤吳彥祖」的封號，林政宏日前也發文寫下感想，「十一月十八初登場，得到了很虛華的稱號」、「意外地被關注，做夢也沒想到會上表特…成了被叫吳彥祖的路人」，對於屢被要求合照、Instagram也遭起底，林政宏表示不會覺得困擾，「被人喜歡是開心的，也重建了我的自信心」，對於受到關注，「最深的感受是『感謝』」，謝謝大家會欣賞「一個在電視畫面的陌生人」。

（綜合報道）