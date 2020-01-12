【2020台灣大選】蔣萬安vs吳怡農　雙帥對決勝負揭曉　他哭了……

2020台灣大選1月11日落下帷幕，民進黨的蔡英文成功連任總統，而本次大選另一個焦點，則是立法委員選舉結果。 尤其是台北市第三選區，民進黨的吳怡農挑戰爭取連任的國民黨籍立委蔣萬安，兩大型男的對決備受矚目。開票結果在11日晚間揭曉，蔣萬安獲得11萬2784票，吳怡農則獲得9萬9539票，蔣萬安以領先6%的得票率勝選。 敗選的吳怡農上台致詞全程哽咽、頻頻拭淚，感性地向家人、團隊和「農粉」訴說感謝。

立委選舉台北市第三選區（中山、北松山）被認為是選情最緊張的區域之一，除了民進黨、國民黨都派出被認為兼具實力和外貌的年輕戰將外，新誕生的台灣民眾黨則派出有社會運動經驗的印尼裔新住民候選人何景榮。

由於該選區長期由藍營立委連霸，國民黨派出的候選人是頂着蔣家第四代光環的蔣萬安，民進黨則由吳怡農擔起重任，挑戰翻轉選區，力圖藍天變綠地。而柯文哲領軍的民眾黨參選人何景榮獲得郭台銘相挺，其新住民身份更為這場選戰擦出新的火花。其中，蔣萬安和吳怡農的呼聲相持不下，該區立委席位究竟花落誰家，直到選舉結果揭曉的一刻，都格外讓人關注。

台北市立委選舉第三選區候選人，左起蔣萬安、吳怡農、台灣民眾黨的何景榮。（合成圖／聯合報）

40歲的國民黨現任立委蔣萬安，是蔣介石曾孫，本來從母姓章，直到2005年認祖歸宗方改姓蔣，目前還擔任國民黨立法院黨團副書記長、國民黨中央常務委員、國民黨智庫董事等職，是現時唯一從政的蔣家第4代。

曾有藍營人士憂心，若是蔣萬安敗給吳怡農，藍營恐怕將面對面崩盤的態勢。在先前的選戰，不少民眾對於蔣萬安的印象，仍停留在「蔣家後代」的標籤上。外界亦發現蔣萬安在此次選戰中操作方法趨於保守，始終沒有打出「蔣家」這面金字招牌作為號召。蔣萬安回應「屬於我的標籤怎麼撕也撕不掉」，但希望大家能看見他的優點，大聲喊出「不要再看我的標籤，看我的表現！」

曾豪言要做「比蔣萬安更好的男人」

面對蔣萬安如此強勁的對手，民進黨選擇派出吳怡農應戰，其學歷和顏值在選戰之初就引起一番討論。現年38歲的吳怡農，伯父吳乃仁是民進黨的大老。吳怡農15歲起到美國讀書，其後於耶魯經濟學系畢業，2003年離美到香港工作，曾在高盛集團旗下資產管理公司負責亞洲區投資業務，2013年自香港回台以34歲「高齡」入伍服役，加入陸軍特戰部隊。後來吳怡農在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚，至2019年離開執政團隊。

+ 4 + 3 + 2

台北市第三選區從2008年起，藍綠選票大概都維持在6比4。其中北松山的民生社區擁有大量公務員、教師，讓民進黨過去久攻不下。此次選戰中，蔡英文及民進黨主席卓榮泰，已數次「同框」加持，無不期望吳怡農能攻下這塊選戰拼圖，證明「全台灣沒有一個國民黨立委是不能贏的」，吳怡農看板也以「比蔣萬安更好的男人」作為標語，希望能催出選票。

敗選淚灑舞台：還不夠努力要再接再厲

然而，蔣萬安是蔣家後代子孫，同時有現任者的優勢，是公民監督國會聯盟評選連續7個會期的優秀立委，何況翻開中山、北松山歷來的投票傾向都是藍大於綠，吳怡農作為在公眾面前如同一張白紙的年輕人，最終結果還是令「農粉」們遺憾，也讓吳怡農淚灑舞台。

吳怡農競選總部從11日下午4時就陸續擁入支持者，直到晚間8時30分，他現身並上台，面對台下支持者高喊要他「選台北巿長」「愛你」等語，他不停說「謝謝」。

吳怡農哽咽流淚發表落選感言，表示感謝每位支持者，他有先致電恭喜蔣萬安，他們彼此互相鼓勵，肯定這次打了一個很正面的選舉，對手得票過半，也顯示選民覺得他本人還沒有準備好，不適合當立委，他因個人不夠努力、不夠好才會敗選，他會再接再厲，從中學習。

彰化「農粉」出奇招投吳怡農，結果變廢票。（自由時報）

彰化「農婦」也投吳怡農？ 結果是……

不過，敗選不能抹煞吳怡農的個人魅力，「農粉」原來已遍布全台各地。在中台灣的彰化，竟然也出現一張投「吳怡農」的選票，原來是支持吳怡農的「農婦」為了想投吳怡農一票，特別「有備而來」，在第一選區的選票上「加工」，完成一個「農婦」的心願。

這張堅持票投吳怡農的選票，出現在和群國中投票所，由於開票時，每張選票都會對外亮相，這張票讓人雙眼為之一亮，選務人員全都笑了出來。由於這張票經過精心加工，在原本的選票貼上從選舉公報影印下來的吳怡農照片，在吳怡農的照片旁蓋上戳印。

而這張選票當然被視為廢票，只是吳怡農最後落選，想必這位「農婦」一定也難過到心都碎了。

（綜合報道）