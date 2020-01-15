蔡英文：「中華民國台灣」是獨立國家，不挑釁但做好戰爭準備

蔡英文在2020年台灣總統大選中取得817萬票成功連任，事後，蔡也於1月14日接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，談及兩岸議題，相關訪問內容已於1月15日刊出。 BBC詢問蔡英文，是否贊成台灣獨立？蔡英文在訪問中指出，我們已經是獨立的國家了，我們是「中華民國（台灣）」。 至於兩岸是否面臨戰爭風險？蔡英文也強調，「無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力。」

蔡英文高票連任後接見外賓，臉上露出笑容。（中央社）

在專訪之中，BBC關心，蔡英文期待北京方面對自己的勝選有何反應？蔡英文說，大陸應該認真思考選舉結果所表達的人民期望，這是台灣人民發出的強烈訊息，他們不喜歡一直被威脅，「我們有成功的民主、有亮眼的經濟，我們值得中國的尊重。」

至於蔡英文在勝選表達希望兩岸回到對話，台灣方面又需要提供什麼給北京，才能重回對話？蔡英文說，中國大陸需要準備好面對現實。這是關鍵，「如果他們還沒準備好面對現實，我們無論提議什麼，都沒辦法讓他們滿足。」

BBC詢問，為何對岸議題成為選民投票的重要因素？蔡英文說，「過去三年多來，我們看到中國的威脅加劇，包括軍事演習以及艦艇或軍機繞台，再加上香港發生的事，也讓人民更切身感受到這個威脅的真實性，而且越來越嚴重。」

但BBC接著問，馬英九任內在維持民主的同時，經濟及文化上也和中國建立較密切的關係，用持續模糊台灣地位的小代價，這個做法難道不好嗎？對此，蔡英文說明，局勢已經改變了，模楜已經無法再奏效了，「我們現在面對的是非常不同的情勢。」

蔡英文搭檔賴清德參選，於本次台灣總統大選中高票連任。（中央社）

蔡英文強調，自己在處理與中國大陸關係方面很理性，克制不做一些被視為是挑釁的行為。蔡英文指出，雖然許多人認為應該要做得更多，但在過去三年多來，她們一直告訴大陸方面，維持現狀的政策沒有改變，「我認為這就是我對中國的善意。」

接著BBC單刀直入詢問蔡英文，就原則上，蔡是否贊成台灣正式獨立？ 對此蔡英文表示，「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。」

在對岸日益增加的壓力及目前戰爭的風險方面，蔡英文指出，「任何時候都無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力，但除了軍事準備外，更重要的是，你必須得到國際的支持，所以我們採取了不挑釁的態度，因為我們不想挑釁對岸，讓情勢更糟，或給對岸藉口為所欲為。所以，我們不挑釁，就某種程度而言，我們認為我們在回應對方挑釁行為時，還蠻溫和的。」

至於台灣是否能夠承受軍事行動？蔡英文對此表示，「我們有相當不錯的能力，對中國來說，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價。」