【台灣大選】國民黨改革考慮去中國化？　洪秀柱：那還不如解散

﻿2020台灣大選，國民黨在總統和立委兩項選舉上都慘敗，黨內選後改革呼聲強烈，更有重提「去中國化」的聲音。 對此，國民黨前主席洪秀柱周二（14日）表示，雖然選輸，但很多人仍對國民黨有期待，希望國民黨能快「回魂」，重點是要能夠論述自己的中心思想，不能人云亦云，如果真要「去中國化」，不如解散算了。

洪秀柱今次大選在台南參選立委，但未能當選。（聯合報）

洪秀柱周二晚間在台南舉辦感恩餐會，她表示，雖然這次輸掉了，但還是有很多人對國民黨有期盼，希望國民黨回魂，大家不要認為不可思議怎麼會失去這麼多票，而是要檢討找出原因，絕對不是一朝一夕，國民黨對於自己的核心價值、中心思想，已完全喪失論述能力，不是要符合主流民意，不是人云亦云，而要樹立自己的品牌。

她表示，組織結構的改變是更重要的工作，國民黨竟然是由一個「萬年中常會」永遠在操控，實在不可思議，自己當年選總統時就深受其害，目前國民黨籍的15個縣市首長應該進入中常會，帶進基層的聲音；中心思想的建立也是刻不容緩，但是有人喊要「去中國化」，如果真的這樣，不如解散算了。

洪：樹立中心思想 勿一味跟隨民意

她表示，一再強調，政黨要樹立品牌、核心價值、中心思想，國民黨在歷史上有特殊的責任，是創建中華民國的政黨，該如何與時俱進，讓年輕人一起參與、了解，而非放棄思想論述，絕不可能接受「去中國化」，如果這樣，國民黨可以提早走入歷史。

而對於未來黨主席人選，她表示，如果對黨的歷史、中心思想等都不了解，不夠資格當主席，只會一味跟隨民意、一味接地氣，接地氣很好，但要看用甚麼來接，把自己的中心思想、論述理念來接地氣那很好，如果主席隨波逐流，黨不知道該到哪裏去。

（聯合報）