【台灣大選】台媒：國民黨中常委達共識　通過黨主席吳敦義請辭案

2020台灣大選，國民黨在總統和立委選舉均失利，黨主席吳敦義在選舉當日（11日）宣布將會向中常會請辭，但未有回答如果中常會挽留，是否會接受並繼續留任。 據台媒報道，國民黨中常會將在15日召開，目前中常委已達成兩項共識，一是通過黨主席吳敦義的請辭案，二是加速改選中常委。若沒意外，這兩案都會順利通過。

大選當晚，吳敦義在黨中央承認敗選並請辭。（楊家鑫攝）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，吳敦義在大選當晚宣布與一級主管以上「總辭」，但交由中常會決議是否准許，讓中常委們認為「被拖下水」而掀起「請辭潮」。目前已有江啟臣、沈智慧、謝典霖、楊瓊櫻、蔣萬安、徐弘庭、黃昭順等人請辭，名單陸續增加中，另外李德維也將在明天中常會結束後請辭。

報道指，明日的中常會將確定吳敦義請辭案必定通過，由第一副主席曾永權代理主席。

除此之外，青年團總團長、中常委田方倫將在常會中提議提前改選中常委。田方倫表示，選舉結束，應該讓國民黨面對新的民意，況且原訂去年10月就要改選，是因為2020大選將至，全代會時才決議延到3月，現在應該可以再往前修，加速改選。對此，數位中常委經過討論後，目前已達成共識。

他表示，這屆中常委先改選完成，讓新的中常會開黨制會議，剩下一年多就要改選黨代表，大家都希望未來能有更多民意在中常會，可以探討要增減中常委、納入各縣市首長或議長進等，新的方案大家坐下來討論。

（ETtoday新聞雲）