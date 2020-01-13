台灣民眾黨拋「在野大聯盟」胎死腹中　時代力量拒與國民黨合作

2020台灣大選甫落幕，台灣民眾黨剛當選的準不分區立委蔡壁如今天（13日）拋出「在野大聯盟」話題，示意民眾黨願與各黨就共同理念的「民生經濟」議題，尋求朝野合作。蔡壁如甚至「點名」時代力量，「重點合作」。 不過，時代力量下屆不分區立委當選人邱顯智卻回應指，民眾黨拋出願與時力、國民黨共組在野大聯盟的想法，「個人感到相當的錯愕與不解」，令「在野大聯盟」這一想法形同破滅。

由於蔡壁如被外界視為是柯文哲的核心心腹，其言論某種程度也代表着柯文哲的想法。（譚英瑛攝）

曾任時代力量黨主席的邱顯智今天於Facebook發表聲明，自言時代力量過去4年來的工作方向，與黨團於立法院所提過的法案價值都相當清楚，未來4年時代力量將在環境正義、土地正義、社會安全網、科技產業、司法改革、勞動權益等議題上持續補強。同時，時代力量未來在立法院與各黨團的互動，依然是以過去提過的法案、與時代力量主張的價值為基準，「對時代力量來說，如果有任何政黨的立委要來支持我們提出的法案，我們當然歡迎」。

然而，對於蔡壁如向各在野黨表態組建「在野大聯盟」，並點名時代力量的舉措，邱顯智表示「相當錯愕與不解」，並質疑「與國民黨組成『大聯盟』是什麼概念？」邱顯智直接向民眾黨喊話，指國民黨準不分區立委吳斯懷、葉毓蘭及無數國民黨立委宣稱要把年金改革回來、同婚改回來，「各在野黨在這些議題上有什麼聯盟的空間嗎？」質問「民眾黨的立場是甚麼？」

為拉抬時代力量的政黨票，邱顯智（左）、黃國昌（右）與王婉諭（中）向街頭人群拜票。（譚英瑛攝）

邱顯智舉時代力量過去主張過，但直到本屆立院會期結束都未獲處理的法案包括：集會遊行法、「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」（時代力量黨團版本的兩岸協議監督條例）、礦業法、最低工資法、「反紅媒」的廣電三法修法、反媒體壟斷法等，有些被民進黨單獨封殺，更多則是被國民兩黨聯合封殺，「請問民眾黨又贊成幾項？」

邱顯智認為，選戰期間，各黨就各項議題的態度，可能沒時間一項一項檢驗，但如今都將進入新一屆國會，各黨就沒有迴避的空間。「與其繼續空喊大聯盟口號，不如直接針對這些重大議題向民眾說明立場，才是對民眾負責的做法」，邱顯智藉由喊話議題、要求立場表態，此舉向民眾黨下帖的意味濃厚。

最後，邱顯智向支持者謝票之餘，亦稱「時代力量是一個來自街頭的政黨，過去如何堅持，現在就應該怎樣堅持，要做個有意義的第三勢力」。顯然，同被外界視為第三勢力的民眾黨與時代力量，在蔡壁如與邱顯智的一來一往之間，彼此離同處「在野大聯盟」的距離還很遙遠。