國民黨通過吳敦義率一級主管總辭　資深中常委林榮德任代理黨主席

2020年台灣大選國民黨慘敗，黨主席吳敦義其後就在記者會上宣布會為承擔敗選責任而辭任黨主席，同時副主席、秘書長等與選務相關主管都會總辭。 國民黨周三（15日）舉行選後首場中常會，吳敦義在會上宣布率領一級主管總辭，會上同時通過由黨團總召、政策會執行長曾銘宗任代理黨秘書長。 代理黨主席一度懸缺，但其後舉行的臨時中常會決議由資深中常委林榮德出任代理黨主席。

臨時中常會決議由資深中常委林榮德出任代理黨主席。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，中常會在討論代主席人選時，認為原定由第一副主席兼秘書長曾永權代理黨主席一事不妥，曾永權本身亦是總辭案的其中一人，已失去資格。中常會其後就討論吳敦義指定的曾銘宗擔任代主席，但會議認為此舉不合乎黨章，曾銘宗不合資格。曾銘宗改為出任代理秘書長，繼續維持黨務運作與3月的黨主席、中常委改選。

據國民黨副發言人黃心華指，黨章規定黨主席出缺時由副主席代理，並於3個月內補選，但考量吳敦義與兩位副主席與一級主管總辭後並無代理機制，又必須維持黨務正常運作，兼顧無縫接軌使國民黨發揮監督功能，故建議於黨主席補選前曾銘宗暫代秘書長，維持黨務正常運作。

曾銘宗出任代理秘書長，繼續維持黨務運作與3月的黨主席、中常委改選。（聯合新聞網）

中常會結束後，資深中常委再召開臨時中常會，曾銘宗主持會議，討論推舉代理黨主席，最終決議由中常委林榮德出任代理黨主席。

林榮德事後受訪表示，出任代主席要平穩地讓主席與中常委改選順利，再公開公平公正選出最有能力、重振國民黨雄風的人選。林榮德又希望未來媒體秉持監督國民黨的角色，給予國民黨支持，讓國民黨替台灣2300萬人做更多服務，有更好的發展。

（綜合報道）