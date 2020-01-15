上海解除與布拉格友城關係　柯文哲：台北上海雙城論壇沒理由停辦

繼北京市與捷克首都布拉格市解除友城關係後，1月14日（周二），上海市人民政府外事辦公室發布聲明，上海市解除與布拉格市友城關係。

柯文哲（左四）與布拉格市長賀瑞普（右三）一同種下名為台灣衫的杉木。柯文哲希望兩市友誼長存，並期許下次回到布拉格時，這棵樹已成為大樹。（台北市政府提供）

上海市這份聲明稱，布拉格市政當局在台灣等涉及中方核心利益的重大問題上屢次採取錯誤行動，粗暴干涉中國內政，公然挑戰一個中國原則，上海市政府和人民對此表示強烈譴責和嚴正抗議。

聲明還說，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，上海市人民政府授權上海市人民政府外事辦公室鄭重聲明：上海市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

聲明最後強調，「相互尊重、平等互利是中捷關係的基礎。我們敦促布拉格市政當局早日認識錯誤，以實際行動消除負面影響，回到一個中國原則上來。」

此外，目前人在布拉格參訪的台北市長柯文哲聽聞消息後回應，中國大陸不應該決定布拉格跟誰交朋友，製造不必要的困擾。現場媒體也有提問，2020年輪到台北舉行的台北上海雙城論壇是否將因此而停辦，柯文哲指出，「雙城論壇是兩岸的重要活動，純粹是文化和經濟層面的交流，沒有涉及主權，實在沒理由停辦」。

身為台灣民眾黨主席的柯文哲也強調，他對兩岸政策的原則是「親美友中」，不過，對大陸保持友善態度的同時，也會堅守台灣的主體性和最大利益。