布拉格棄北京與台北締結姊妹市　柯文哲：北京不應限制

1月13日晚間9時，台北市長柯文哲與捷克布拉格市長賀瑞普在布拉格市政廳簽署姊妹市協定。由於賀瑞普不止一次強調不接受中國大陸的「一中原則」，2019年10月更取消與北京市簽署姊妹市，改與台北市簽署。對於賀瑞普的決定，柯文哲認為北京不應限制，要樂觀其成。

台北市長柯文哲與捷克布拉格市長賀瑞普在布拉格市政廳簽署姊妹市協定。（台北市政府提供）

賀瑞普（Zdeněk Hřib）在致詞時，首先感謝2019年3月訪台時所受到的盛情款待，其表示，布拉格與台北雖然地理位置相隔遙遠，但民主價值，以及對人權、自由的尊重將兩地串連在一起。兩大城市同樣想在智慧城市領域獲得領先地位，未來還可深化文化和經濟的合作。賀瑞普說，他常懷着感激的心情，回憶年輕時在台灣的時光，台北像是他的第二故鄉。

柯文哲致詞時，首先感謝賀瑞普對台灣的支持，並邀請賀瑞普再次赴台訪問。柯文哲回應賀瑞普說，「台灣是你的第二個家，歡迎再來台灣，台灣一定會熱情歡迎你」。其表示，雙方締結姊妹市，不是一個結束，而是一個更緊密交流的開始。

柯文哲（左四）與賀瑞普（右三）一同種下名為台灣衫的杉木。柯文哲希望兩市友誼長存，並期許下次回到布拉格時，這棵樹已成為大樹。（台北市政府提供）

對於賀瑞普放棄北京市，而改與台北市簽署姊妹市一事，柯文哲表示，布拉格可以和世界上所有城市締結姊妹市，北京也應該要讓布拉格和任何城市締結姊妹市，這才是對的，就如同台北市也渴望和世界交朋友一樣，北京不應該去做限制，要樂觀其成。

柯文哲認為賀瑞普會對台灣友善支持，應該是10幾年前，賀瑞普曾經在新北市林口當過實習醫師，並感受到台灣人民對他非常友善，而讓他從此愛上台灣。其表示，自己的人生哲學是心存善念、盡力而為，並認為我們應該嘗試對這個世界表達最大善意，因為不曉得幾年後你會獲得怎麼樣的回報。

柯文哲強調，台北市還是要透過城市外交和世界上所有人和所有城市交朋友，引用世界大學運動會的精神就是「台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣」，這也是我們在台北市推廣城市外交的主要精神。

台北市與布拉格的簽約典禮在布拉格舊城廣場的市政廳舉行，柯文哲與賀瑞普還一起種下以名為「台灣衫」（tajvánie kryptomeriovitá ）的小樹苗。同時，台北市府和布拉格市府的官員也簽署了動物園、觀光合作、智慧城市等三項備忘錄，其中台北市動物園更贈送了兩隻穿山甲給布拉格。

為什麼會選擇穿山甲？柯文哲說，因為穿山甲是瀕危動物之一，也是台灣的特有動物品種。台北市政府發言人則表示，因為從賀瑞普的臉書（Facebook）發現，他特別喜歡穿山甲，這也有了另外一層意義。