《反滲透法》無法制定施行細則　陸委會：將提供參考案例

台灣《反滲透法》已於1月15日公布施行，台行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達喀爾）當天提到，將成立協調小組，要討論反滲透法的施行細則。 對此，陸委會發言人邱垂正16日表示，《反滲透法》在母法沒有授權制定施行細則。協調小組將從《反滲透法》立法背景、立法精神、既有法規，提出參考案件類型，給社會各界參考。但實際行為是否違法，要由司法機關做最後判斷。

邱垂正表示，《反滲透法》沒有授權制定施行細則，協調小組將提供參考案例。但也強調實際行為是否違法，要由司法機關認定。（楊家鑫／多維新聞）

蔡英文於15日指示行政團隊做3件事情，一是持續倡導《反滲透法》，避免民眾因誤會造成恐慌，即時澄清假訊息；二是成立專案小組，主動把什麼樣的行為違法、什麼樣的行為不違法，對民眾清楚說明；三是請海基會設立「諮詢服務窗口」，也把蒐集的意見交給小組處理。

陸委會隨即會同內政部、外交部、法務部、中選會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，由陸委會主委陳明通擔任召集人、副主委邱垂正擔任副召集人，各相關機關之副首長擔任小組成員。

1月16日，陸委會舉行例行記者會。針對行政院發言人稱小組是要討論「施行細則」，邱垂正表示，《反滲透法》在母法是沒有授權制定施行細則的。協調小組已做分工，協調目前相關主管機關，基於各項主管權責，從立法背景、立法精神、既有法規，提出參考案件類型，給社會各界參考。

他指出，小組也將持續追蹤執法狀況並搜整案例類型，進行滾動式檢討；未來法案如有研修的需求，將由所涉業管機關視情形領銜修法，再會銜其他機關，依一般法制作業程序來進行。

不過，邱垂正也提到，實際行為是否違反《反滲透法》、法律適用的認定，要由司法機關進行最後的判斷。

關於台商憂心誤觸法網，以及接受「落地接待」是否有違法疑慮，邱垂正重申，《反滲透法》是最小必要範圍規範，定義與構成要件嚴謹。希望各界不要有過度擔心，只要不是接受境外敵對勢力的指示、委託、資助，同時在台灣從事五種不法的行為，包括違法提供政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行以及傳播假訊息干擾選舉，就不會受處罰。「但相關個案要看具體事實再來認定，如果進入司法程序，就不方便評論。」

至於有國民黨人士被質疑涉入王立強案，被民進黨批評國共聯手介選，是否違反《反滲透法》。邱垂正表示，該案已進入司法程序，尊重司法機關的偵辦。《反滲透法》是15日才公布實施，沒有溯及既往的問題，是否違反《反滲透法》，會跟相關機關加以審酌。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達喀爾）於當地時間１月１５日提到，協調小組的成立，是要討論反滲透法的施行細則。（楊騰凱／多維新聞）

此外，關於港女命案的受害家屬可申請被害補償金，邱垂正表示，其適用法律是《犯罪被害人保護法》，在中華民國境內遇害，受害者都可以依法提出被害人補償金申請。被害者家屬可以在兩年內向法務部提出申請，相關案子是發生在2018年2月，所以今年2月就會到期。