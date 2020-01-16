【2020台灣大選】民調：香港反修例左右選情　近3成人因此轉軚

台灣大選結果已經塵埃落定，民進黨的蔡英文以近300萬票之差成功連任總統，連帶民進黨在立委票及政黨票中都勝出。 台北市信民兩岸研究協會周四（16日）公布一項民調，指出香港的反修例運動對大選選情影響相當大，有26.7%的受訪者表示因此而改變支持對象，比例是所有選項中最高，其次就是國民黨的不分區立委名單，將備受爭議的退休將領吳斯懷列入其中。

據協會的新聞稿指出，民調試圖了解大選前幾個熱門爭議事件，對選民的投票行為究竟造成多大影響。結果顯示，有26.7%的人表示因香港的修例運動而改變支持對象，其中泛綠民眾有32.1%因此事件而改變，泛藍及中立民眾亦分別有15.6%及26.9%。此外，民調更顯示，愈年輕的受訪民者也愈受到香港的反修例運動影響而改變支持對象，尤其20歲至39歲民眾有超過33%。

國民黨提名吳斯懷不分區立委引來巨大爭議。（聯合新聞網）

另一方面，國民黨提名吳斯懷不分區立委，民調顯示有21.8%的受訪者因此改變支持對象，其中泛綠民眾有28.3%，泛藍民眾有12.6%、中立民眾有22.2%。與之相對，民進黨在大選前的爭議點是通過快速《反滲透法》，但民調顯示因此而改變支持對象的比例相對不高，僅得有15.3%，其中最高的泛藍民眾亦只有20.3%。

（中央社）