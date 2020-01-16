【觀察】大選過後　台灣在野黨面臨的生死存亡考驗

2020台灣大選剛結束，民進黨蔡英文大勝並且連任，而且民進黨在立法院也擁有61席，達過半數再次形成「完全執政」。而這對大部分的大陸民眾來說，顯然不是好消息，除了在兩岸關係又將迎來新的「寒冬」之外，最直接的影響就是大陸在2019年7月底下令禁止赴台自由行的「解封之日」恐遙遙無期。

而大陸民眾除了關注勝選的民進黨之外，還會關心台灣哪些政黨的發展呢?

首先必然是這次大敗的國民黨。國民黨敗選後即將迎來權力架構重新洗牌的改革局面。黨主席吳敦義於敗選當晚（11日）便表示有意請辭，而在1月15日，國民黨召開中常會通過黨主席吳敦義請辭案，中常會同時通過黨主席補選時程，將於1月17日發佈補選公告，3月7日進行投票產生新任黨主席。

國民黨無庸置疑仍然是台灣政壇的最大在野黨，雖然大部分的政治人物反對「一國兩制」，但仍堅持「九二共識」和「一中原則」，因此從統戰及兩岸和平的角度來說，可能仍是大陸民眾認為可以支持和鼓勵的最大勢力。只不過多數大陸民眾都認為國民黨是「扶不起的阿斗」，而其「內鬥內行、外鬥外行」的特質也在屢次和民進黨的政治鬥爭中被揭露，尤其在國民黨經歷2018年「九合一」大勝之後，卻又在短短的一年時間內將大好形勢敗光，而其內部的主要原因就是無法團結。

不過也有部分大陸民眾認為國民黨的問題就是沒有「旗幟鮮明」打出兩岸和平牌，尤其在2019年香港反修例運動中，也跟着民進黨反對一國兩制，反而使得國民黨的兩岸論述被掏空，坊間更有「民進黨因反對一國兩制而大勝，國民黨因反對一國兩制而大敗」的說法。

相較之下，大陸民眾一般認為「和統保台」的新黨才是台灣政黨中唯數不多真正的統派，因此仍有一定關注度。例如，國台辦於2020年1月15日召開記者會，其間人民日報海外網記者提問，關於台灣統派新黨有可能解散的消息，顯示大陸民間對新黨有特別的關注。

不過，就如記者提問般，新黨的確面臨生涯大危機。由於新黨的政黨票從2016年的4.18%，跌至2020年的1.04%，最直接的衝擊是在得票未跨越3%門檻的情況下，無法領取政黨補助款，而往年新黨年領2,550萬元（新台幣，下同）補助款，這將大幅衝擊新黨接下去的發展。

此外，黨內的路線或許也面臨類似國民黨「反一國兩制」的危機。新黨原定推出的總統候選人楊世光於2020年1月14日批評黨內同志台北市議員侯漢庭，主因是他和台北市長柯文哲於1月13日前往布拉格市和市長賀瑞普（Zdenek Hrib）籤締姐妹市，而先前布拉格市長曾表示反對「一國兩制」，而賀瑞普所屬的海盜黨的反中立場更是鮮明。

台北市長柯文哲與捷克布拉格市長賀瑞普在布拉格市政廳簽署姊妹市協定。柯文哲（左四）與賀瑞普（右三）一同種下名為台灣衫的杉木。台北市議員侯漢庭（右一）也一同前往。（台北市政府提供）

換句話說，楊世光認為侯漢庭身為新黨議員應該拒絕出席表達政治立場。而外界也有猜測侯漢庭在未來也可能退黨以求更好的發展。不過侯漢庭則於1月14日在微博上回應「從政者本無懼耳語，要承擔的責任太大，指控本一笑置之，唯獨寒心禍起蕭牆」。言下之意，清者之清，濁者自濁。

而這兩個政黨之外，大陸民眾也關注曾說「兩岸一家親」的台北市長柯文哲所創的台灣民眾黨，尤其民眾黨在這次大選中獲得約159萬張政黨票，得票率為11.22%，成功將5席不分區立委送入立法院，每年可領7944萬的政黨補助費，同時獲得2024總統大選的「入場卷」，順利晉升成台灣第三政黨。因此民眾黨的發展也必然是未來影響兩岸關係的重要勢力。

而大陸民眾對這三個政黨的關注，除了它們各自的發展之外，重點還是對於它們各自的政治立場會對兩岸關係帶來怎樣的影響，因此大陸民眾自然不會「置身事外」。