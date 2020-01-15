【台灣大選】吳敦義時代謝幕　國民黨拚改革或對「九二共識」動刀

歷經2020年台灣總統大選的慘敗，國民黨於1月15日（周三）召開的中常會中，正式通過黨主席吳敦義與一級黨務主管的總辭案。 吳敦義會後短暫來到中央黨部一樓大廳，接受支持者獻花鼓勵，最後吳敦義在混亂的採訪中黯然離去，國民黨的吳敦義時代正式謝幕。 針對此次敗選，國民黨內部不少人將矛頭指向「九二共識」，國民黨方面則強調，相信黨會搜集意見做出必要調整，不排除賦予「九二共識」一些新意，使其更有彈性。

吳敦義在中常會結束後短暫來到中央黨部一樓大廳，接受支持者獻花，國民黨的吳敦義時代正式謝幕。（楊騰凱／多維新聞）

此次國民黨中常會中，吳敦義在開場時發表了簡短談話，吳指出，國民黨面對大選沒達到預期目標，不僅台灣總統沒有勝選，立委也沒達到60席的目標，自己必須負起責任，他向中常會及同志道歉，感謝大家這段時間全心投入黨務跟輔選。吳敦義強調，國民黨有歷史及堅定信念，過去有勝利，也有失敗，但不會喪失志向，失敗過後必會團結，並追求重返執政。

至於國民黨就2020年台灣總統大選敗選提出檢討報告，國民黨方面認為，北京方面提出的探索「一國兩制台灣方案」撐起民進黨反中論述，進而使「討厭民進黨」不敵民進黨操作的「亡國感」，是敗選第一主因。

曾銘宗（右）將出任國民黨代理秘書長。（中央社）

另外，本次中常會也確定了黨主席補選作業細則，預計3月7日辦理黨主席補選，同時辦理中常委改選。另外，由於吳敦義率曾永權、郝龍斌等兩位副主席及一級黨務主管總辭，為了在主席補選完成之前維持黨務運作，國民黨中常會最後通過由國民黨立法院黨團總召曾銘宗出任代理秘書長，並由國民黨中常委林榮德代理黨主席職務，最後再與新任黨主席辦理交接。

外界好奇，由於國民黨發表敗選報告後，黨內有聲浪聲稱要檢討「九二共識」，黨中央如何回應？對此，國民黨副發言人黃心華表示，國民黨是一個與時俱進的政黨，在這次選舉中確實也發現，黨的論述確實需要調整，「九二共識」自過去以來作為台海兩岸穩定發展的重要基礎，經歷這次敗選後，黨內同志對「九二共識」提出了一些看法，相信黨會搜集意見做出必要調整，不排除賦予「九二共識」一些新意，並讓他更有彈性。

國民黨副發言人黃心華表示，黨會搜集意見做出必要調整，不排除賦予「九二共識」一些新意，並讓他更有彈性。（楊騰凱／多維新聞）

執掌國民黨代理秘書長的曾銘宗則向媒體表示，這次國民黨在大選挫敗，但仍感受到民眾對黨有很深的期待，得到了超過500萬張台灣總統選票，對此，國民黨一定勇於改革，傾聽各界意見，也會引進制度讓年輕人有更好的發展空間，把年輕支持者帶回國民黨。