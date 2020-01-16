張亞中參選國民黨主席　提出「創造兩岸和平備忘錄」九條文

2020年台灣大選國民黨慘敗，國民黨主席吳敦義15日率領一級主管總辭。預計3月7日將辦理黨主席補選。 孫文學校總校長張亞中日前宣布參選國民黨主席，並主張與北京商談簽署「創造兩岸和平備忘錄」。 張亞中今日（16日）公布備忘錄，備忘錄全文共九條，內容包括「兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方」、「追求和平統一是責無旁貸的民族責任，惟對於統一後的政治安排有不同意見」等內容。

孫文學校總校長張亞中日前宣布參選國民黨主席，並主張與北京商談簽署「創造兩岸和平備忘錄」。（中央社）

張亞中指出，國民黨與民進黨最根本的不同在於國民黨可以為兩岸創造和平，而民進黨的分離主義台獨立場必然會給兩岸帶來戰爭。國民黨在執政期間所犯的最大歷史錯誤有兩個：一是沒有將扭曲的史觀撥亂反正，一是沒有為兩岸結束敵對狀態、創造和平。

張亞中表示，民進黨將和平協議定調為統一協議、賣台協議、投降協議，造成國民黨也視和平協議為選舉票房毒藥，不僅不敢碰觸，反而避之唯恐不及，致使國民黨在兩岸大論述上只能停留在各說各話的「一中各表」，無法結束兩岸敵對狀態。而「兩岸敵對」又是民進黨「抗中保台」大論述的基礎，其結果就是國民黨在論述上的全面潰敗。

國民黨青年黨員要求中常會總辭為敗選負責。（中央社）

張亞中認為，2020年國民黨選舉大敗，眾人期待國民黨在組織結構與政治論述上能有嶄新的改變。為避免外界誤解國民黨談和平協議是投降、是賣台、是馬上统一，必須提出一白紙黑字的版本，讓外界了解國民黨的真實立場。

張亞中說，他若當選黨主席，將以此一版本與中共進行對話協商。他充分了解到，此一備忘錄對於在台灣的執政黨及政府沒有任何法律及政治上的拘束力，僅是在未來主張兩岸結束敵對狀態。

「創造兩岸和平備忘錄」九條條文如下：

第一條 （民族認同）

雙方認知到整個中國自一九四九年起處於分治狀態，但兩岸人民仍同為中華民族一份子之事實。

第二條 （主權不分裂）

雙方基於各自所屬黨章及所屬憲法，堅決反對分離主義；認識到兩岸同屬整個中國、整個中國的主權為兩岸人民所共有及共享；共同承諾不分裂整個中國的主權，並共同維護其主權及領土完整。

第三條 （治權平等分立）

雙方同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。

第四條 （不使用武力）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見。

第五條 （國際參與）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。

第六條 （推動融合）

未來兩岸官方簽署和平協議後，深化交流合作，並決定在雙方同意之領域成立共同體，共同推動兩岸的融合。

第七條（互設代表處）

未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意互設常設代表處。兩岸互設代表機構以及在國際間代表性之地位與方式，將另行商定之。

第八條（對統一後政治制度安排）

雙方認識到，追求和平統一是責無旁貸的民族責任，惟對於統一後的政治安排有不同意見。中國共產黨主張「一國兩制」是統一後兩岸的政治安排；中國國民黨認為孫中山先生所主張「民有、民治、民享」之精神是統一後應有的共同政治制度基礎。

第九條 （未來依循原則）

簽署後之備忘錄在交由雙方黨員同意後，成為兩黨推動兩岸關係之神聖原則。

（《聯合新聞》）