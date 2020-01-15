國民黨青壯黨員中常會外集結促改革　喊「老賊下台」與保安爆衝突

國民黨周三（15日）舉行中常會，其中一個議程是處理黨主席吳敦義及一眾黨務主管的請辭案，為日前的總統大選慘敗結果負責。 中常會下午正式通過吳敦義等人的請辭案，但未有決定代理主席人選，並由代理秘書長曾銘宗主持補選前的過渡期。 惟由於各方派系對國民黨的改革方向、接任黨主席人選等意見不一，中常會舉行前更有青壯派黨員在會場外抗議，與保安發生激烈衝突。

一眾青年黨員在會場外抗議，要求中常會總辭為敗選負責。（中央社）

綜合台媒報道，國民黨一眾青年黨員在中常會的會場外集結，發起「青黨行動」，高舉要求改革的標語，並發表《解嚴世代革命宣言》，要求中常委立即總辭。活動發起人、國民黨青年團前團長林家興指出，他們要求所有中常委應徹底檢討、道歉，並即刻總辭。林家興並盤點有國民黨內有「五大亂象」，提出五大革新訴求，包括黨領導層改組、國民黨價值定位革新、兩岸與國際關係論述革新、黨務及決策體制打掉重練，以及人才甄補機制變革。

青年黨員在抗議期間高喊「老賊下台」、「常會道歉」等口號，與黨工、保安等人有口角和推擠，雙方爆發衝突，場面混亂。最終警方介入，將林家興等人請出國民黨黨部。

多名國民黨內40歲以下市議員亦有到中常會會場外表達要求改革的意見。（中央社）

此外，包括台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢等人在內的多名國民黨內40歲以下市議員，下午亦有到中央黨部前發表「中南部七年級議員發表打破老政治宣言」，提出改革方案和組織改造計劃，訴求「打破老政治，民意才是黨意，推動內造化政黨」，以及「拒絕黑箱補選，共訂選舉辦法。」

（綜合報道）