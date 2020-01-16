【觀察】扁朝要角掌重權　民進黨是否重回大老政治醬缸

民進黨2020年台灣總統大選開出紅盤，不僅蔡英文高票連任，立法委員也單獨過半。包括國民黨被打到抬不起頭來，有「綠懼人」封號的黨主席吳敦義捲鋪蓋走人，甚至連來勢洶洶的台灣民眾黨也僅獲得不上不下的五席不分區立委，難以撼動民進黨全面執政的格局。

國民黨黨主席吳敦義本次因敗選捲鋪蓋走人，國民黨也進入中生代接班的節奏。（中央社）

暫且撇開大選中的兩岸因素不談，淺談民進黨2018年敗選後的最大圖強，莫過於加強黨內中生代接班，一幫中生代吃著高檔火鍋聚餐，談笑間共推「大師兄」卓榮泰角逐黨主席，最後還牽了太陽花世代要角林飛帆掌黨務，全黨上下氣象革新，走出2018年送入加護病房的窘境。

如今風水輪流轉，就在國民黨面臨慘敗、試圖救亡之際，民進黨所謂中生代接班的好戲似乎反而卡關，當前一線政務要員，諸如台灣行政院院長蘇貞昌今年即將滿73歲；很可能成為新一屆台灣立法院長的游錫堃，今年也將滿72歲；被稱為「大內總管」的台灣總統秘書長陳菊，今年同樣將邁入70歲大關；更別說台灣駐日代表謝長廷今年將滿74歲，雖然謝距離黨政權力核心有一段距離，但又有誰能否認謝長廷對台灣政壇的影響力。

蘇貞昌與陳菊早在扁政府時期就已是重臣。（中央社）

眼見這些陳水扁時代就曾大權在握的大老繼續掌權，民進黨中生代們不知做何感想？

回首過去，蘇貞昌、謝長廷、游錫堃，乃至於陳菊，其實都是陳水扁時代大力提拔的政治人物，當時蘇、謝、游與陳水扁副手呂秀蓮並稱黨內四大天王，四人在當時都坐上過政治權力的頂峰，游、謝、蘇皆曾先後擔任過陳水扁的行政院院長，

對照當前蘇貞昌去年72歲時重返閣揆，游錫堃今年72歲可能將擔任立法院長，兩人在扁政府為官時，分別以59歲、54歲成為閣揆，當時陳水扁在政治聲望尚未走下坡之際，選用蘇、游等中生代為相，怎麼剛狂掃817萬票連任的蔡英文，在政治職務的派任上反而比陳水扁更為保守？

未來民進黨政府的黨政大權將繼續集中於蔡英文一己之身，能否貫徹中生代接班，成為各界矚目焦點。（中央社）

退一萬步來看，民進黨在2008年扁政府貪腐纏身重挫聲勢後，不僅告別中央執政，在地方選戰中同樣難有起色，自然難以讓年輕一輩的民進黨人得到歷練機會，使得高層政治博弈還是只能仰賴經驗老道的天王們，一直到2014年民進黨於地方選戰中大捷，惡性循環才得到終止。放眼未來，民進黨內如桃園市長鄭文燦等中生代均做足準備，民進黨早已擺脫過去那個窮到只剩天王可以倚賴的頹勢。

其實，蘇貞昌、游錫堃等老天王並不是不好，尤其2018年民進黨面對風雨飄搖的局勢，原是台灣行政院院長的「金孫」賴清德執意求去，民進黨確實需要一名老船長掌舵，以求在驚滔駭浪下求生，而蘇貞昌把這樣的角色扮演得十分出色。未來該如何讓民進黨這艘大船沉穩航行，又能保持換血通暢，確實考驗著老中青三代民進黨人，不僅老的要懂得放下，中的更要懂得尊賢。

蘇貞昌2019年接棒賴清德留下閣揆職務，確實成功穩定住民進黨的選情。（中央社）

當前民進黨主席卓榮泰已經傳達出，願與表態請辭的秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆同進退之意。若無意外，未來民進黨政府的黨政大權將繼續集中於蔡英文一己之身，眼見國民黨在敗選後，黨內一幫老臣皆成為眾矢之的，民進黨與蔡英文若被勝利沖昏了頭，迎回天王大老政治的醬缸，下一個在台灣政壇翻車的政黨，恐怕不是別人。