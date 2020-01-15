國台辦重申九二共識　民進黨：活在過去無助兩岸未來發展

民進黨15日召開選後首次中常會，秘書長羅文嘉與副秘書長林飛帆，身為這次選戰操盤手，成功幫助蔡英文高票連任，並助民進黨拿下國會過半席次，戰功彪炳，但兩人和黨主席卓榮泰一樣，均表態「工作已告一段落」，如果蔡英文有任何需要，隨時都能全力配合，空出位置給蔡英文佈局人事。

另外，針對大陸國台辦稱體現一中的「九二共識」，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎，「撼山易，撼九二共識難」，羅文嘉喊話北京，「活在過去無助於兩岸未來發展」。

羅文嘉表示，台灣人民已經用817萬張選票，告訴中共和全世界，台灣人民對於未來發展的看法，就是拒絕一國兩制。（林仕祥／多維新聞）

國台辦發言人馬曉光針對蔡英文勝選提出的「和平、對等、民主、對話」的8字箴言，做出4點回應，強調體現一中原則的九二共識，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎，台海形勢走向和平是時代浪潮，但台獨勢力是台海穩定的最大威脅，更稱台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣前途由全體中國人民共同決定。羅文嘉被問及此事時表示，台灣人民已經用817萬張選票，告訴中共和全世界，台灣人民對於未來發展的看法，就是拒絕一國兩制，這非常清楚，希望對岸能充分理解，台灣人民對於追求民主的意志和決心，「活在過去無助於兩岸未來發展」。

被問及目前在高雄如火如荼進行的「罷韓行動」，羅文嘉指出，這屬於高雄市民的選擇跟決定，民進黨交給高雄市民來判斷與抉擇。

蔡英文高票連任台灣總統。（資料圖片）

另外，羅文嘉也感性的說，距離他一年前擔任民進黨秘書長，時間剛好滿一年，他跟林飛帆前2天已經向黨主席卓榮泰告知，很高興達成「總統連任，國會過半」的勝選目標，守護台灣的民主，現在任務已經完成，工作也該告一段落，接下來將進行人員歸建、編列預算、成果建檔三項工作；林飛帆則指，現在任務業已完畢，會協助善後工作，在520（蔡英文就職典禮）之前，如果蔡英文有任何需要，讓黨務和政務能順利推動，黨中央會全力配合。

至於兩人有無下一步規劃？羅文嘉說，有幸參與這一年選戰，他已經很滿足，下一步只想先好好睡幾天的覺，林飛帆則表示，目前沒有下一步的問題，只能先把尚未完成的工作處理完畢，下一步的問題，留給未來再去想。