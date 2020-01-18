【台灣大選．專訪】專家：國民黨要浴火重生需對三處刮骨療毒

在剛剛落下帷幕不久的台灣總統大選中，民進黨候選人蔡英文以大幅度領先的票數，成功連任。現任高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜儘管在最近一年多的時間裏「韓流洶湧」，選前現場造勢火爆，但仍無力回天。該怎樣看待此次台灣大選的結果？韓國瑜敗在什麼地方？國民黨應該反思和改變什麼？「香港01」採訪了北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺。以下為採訪實錄第一篇（共兩篇）。

香港01：四年前的那次台灣大選，多維曾有一個判斷：這不是民進黨的勝利，而是國民黨的潰敗。此次台灣大選，這一評論似乎依然適用。

朱松嶺：一次選舉的影響因素很多，是多種原因綜合作用的結果。總體上說，講是國民黨的潰敗是實事求是，講不是民進黨的勝利值得商榷。畢竟，蔡英文拿到了817萬票，以超過韓國瑜260票的優勢勝出。這個結果是顯而易見的。

當然，包括民進黨前主席許信良在內的綠營人士也認為，絕大多數年輕人認為韓國瑜成為領導是個夢魘，不是喜歡蔡英文而是害怕韓國瑜。從這個角度來說，不是民進黨的勝利、而是國民黨的潰敗這一判斷確實也成立。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺。（網絡圖片）

香港01：「落跑市長」的形象對他影響很大。

朱松嶺：非常大，不是一般的大。本次選舉，國民黨候選人韓國瑜有天然的缺陷，這是眾所周知的，剛當選高雄市長就參選台灣當局領導人，必然引起高雄市民和島內民眾的不滿。他們是否諒解韓國瑜並投出關鍵的選票，對韓國瑜至關重要，也是觀察韓國瑜能否勝選的關鍵。民進黨正是看到了韓國瑜的這一致命弱點，在選戰中反覆強調、極度渲染，並引起了青年人等選民群體的共鳴。

選票給出了最精準的答案，韓國瑜在他的大本營高雄市一敗塗地，狂輸蔡英文48萬票，比起他當選高雄市長時少了23萬票，大約減少了20%的選票。韓國瑜被選民奚落為「落跑市長」，被美國學者任雪莉（Shelley Rigger）稱為國民黨「不對的候選人」，最終不僅沒被選民原諒，反而被選民懲罰，這不得不說是國民黨和韓國瑜「血的教訓」。

香港01：其實2018年末的「九合一」選舉之後，國民黨本來拿了一副好牌，當時評論普遍認為台灣的最大黨叫做「討厭民進黨」，然而剛剛過去一年多一點的時間，民意就再次大反轉，如果不考慮民進黨操弄「芒果乾」（亡國感）、在香港問題上「撿到槍撿到炮」等因素，只從國民黨自身來看，國民黨是如何把這手好牌打爛的？

朱松嶺：這場選戰，國民黨一開始就沒有解決好團結問題。「九合一」選後，甚至是2016年之後，吳敦義接任國民黨主席，應該就是本着問鼎台灣當局領導人佈局的，但是理想很豐滿，現實很骨感，這條道路一直不通暢。從吳敦義幾次潸然淚下不難看出，他自己感覺很委屈，這種委屈和黨員及支持者的態度形成了強烈的反差。

黨內有反彈，沒有能夠如願，此後圍繞國民黨的黨內當局領導人候選人問題展開的博弈越來越讓民眾反感，郭台銘參選問題、黨內初選規則爭議問題、黨內初選後候選人是否兼任黨主席的規則問題、黨內區域立委和不分區名單問題、是否擔任韓國瑜競選委員會主委問題，都處理的不好。一手好牌打「相公」了。

郭台銘此前先高調表示參選，之後又憤而退黨，引起關注。（資料圖片）

香港01：國民黨「內戰內行、外戰外行」是老毛病了，此次大選期間又鬧出了「郭王之亂」、「宋楚瑜之亂」、不分區立委名單爭議等，分裂的政治文化再次被凸顯，而缺乏新人和年輕人、缺乏核心論述等缺點也未見好轉。國民黨未來還有機會改變目前台灣綠大藍小的格局嗎？

朱松嶺：應該說國民黨這次從獲得的選票也不少，但是總體上來看，立委席次等多方面都明顯是綠營佔全面優勢，在這種情況之下國民黨要痛定思痛，好好思考一下未來怎麼樣改革。尤其是，為什麼內部出現了這麼多問題？為什麼黨沒有號召力？

首先就是公心不足。無論在領導人候選人初選、區域立委的初選、國民黨不分區名單等都充滿了政治盤算，給支持者和民眾的觀感越來越差，最終導致選戰雙雙敗北。

其次就是黨紀不嚴。假如國民黨做出要求，每一個縣市長、每一個區域立委，包乾選票，要求必須在轄區選舉中按照責任制開出選票，開不出高票來下次選舉就沒機會，如果形成諸如此類的責任制，以後可能就可以令行禁止。「賞足矣得其心，罰足矣得其志」，黨紀自然而然就會發揮作用。

現在國民黨的紀律相對來說不是那麼嚴明，所以黨內各種派系、各種力量就有擁兵自重的空間，不團結的局面就很容易產生。這些狀況未來還要國民黨自己去思考。

國民黨內部的團結問題由來已久。（多維新聞）

朱松嶺：三是國民黨人才培養機制，尤其是青年後備幹部的培養機制有重大缺陷。一些非國民黨體系的年輕人，尤其是社會底層的青年人，本身是認同國民黨的政黨理念的，但是沒法在國民黨內獲得發展或上升的空間，所以就轉而投身民進黨或者其他政黨，以前有很多這樣的例子。

現在國民黨內一些後備力量年齡普遍偏大，相較而言，民進黨培養青年人才的機制比較完備，後備力量比較年輕。只有吸引更多年輕人進來，使得年輕世代慢慢的成長起來，才有機會讓有政黨脱胎換骨的改造，吸引更多青年認同國民黨的理念，這樣自然而然就會煥發黨的生機與活力。國民黨內部涉及年輕人的進入和提升機制不足問題，國民黨務必要高度重視。正視問題，刮骨療毒，才能浴火重生。

我倒不認為這次選舉之後國民黨就再也沒有機會了，政黨是根植在支持者和群眾之中的，只要支持群眾的基礎在，政黨就有希望。通過此次韓流造勢不難看出，國民黨的支持者群體還在，國民黨支持者的激情和夢想還在，只要痛定思痛、決心改革，一定有東山再起的機會。畢竟國民黨在台灣有根基，有力量，有品牌，缺少的是論述，青年政策，嚴明的、賞罰分明的黨紀，優秀人才脱穎而出的機制。

解決了這些問題，國民黨還是能夠起死回生的，不至於說經過這次選舉之後，國民黨就一敗塗地、永無出頭之日了。畢竟台灣的民意變化太快了，2018年「九合一」選舉後民進黨一潰千里，2020年民進黨又捲土狂勝。再過兩年，再過四年到底會怎麼樣？恐怕還也很難說。

高雄市長韓國瑜（右）16日在高雄出席活動。（中央社）

香港01：其實國民黨的這些問題已經被人說了很多年，但冰凍三尺非一日之寒，想要改掉那些不好的黨內文化，確實不是一件容易的事。有學者認為，假如這次真的是韓國瑜當選總統，有可能會帶給國民黨內結構性、根本性的改變，但是國民黨沒有等來這樣的契機。不到黨內大佬們退休的那一天，國民黨似乎很難看到徹底改變的希望。

朱松嶺：這個可能性也是存在的，一個政黨它是具有連續性、傳承性，改變比較困難。現在這個階段，國民黨的改造跟以前的國民黨改造肯定有點不一樣，以前國民黨是有黨產的，現在處在一個從有黨產到沒有黨產的陣痛過渡中，就是在物質上已經無黨產了，但是在精神上還沒有完全實現轉變。另外在島內民眾的意識上、認識上也還沒有徹底完成這種過渡。

這都需要時間，經過一個時間段以後可能就會在國民黨內部產生一些新的契機，讓國民黨內部展開一個新的組合等等，這個情況肯定會發生。

民眾黨已經在這次大選中躍居島內第三大黨。（中央社）

香港01：這裏值得插一句的是，這次台灣大選呈現出一個明顯的現象是藍綠之外的第三勢力正在崛起，民眾黨已經在這次大選中躍居島內第三大黨，在立委選舉中也獲得超過11%的選票。黨首柯文哲在大選後的第二天接受媒體採訪時表示，這次民眾黨進軍立法會有兩大目標，其中之一是要「組成影子內閣，熟悉中央運作方式並學習，替未來執政建立基礎」。你怎麼看柯文哲的政治前景？

朱松嶺：第三勢力這個概念比較模糊。本次選舉看，民進黨繼續在立法院內佔據半數以上的席次，其他政黨沒有對民進黨形成挑戰，甚至國民黨也發揮不了關鍵少數的作用，更不用說台灣民眾黨。

不過，台灣民眾黨的崛起是個值得關注的現象。目前來看，台灣民眾黨獲得10%以上的選票，有了組黨團的機會，柯文哲也獲得了2024年總統大選直接提名的資格，不需要再通過連署的方式了，他成立這個政黨很大的意圖就是爭取2024年總統選舉的門票。當然，柯文哲也說，成立民眾黨也是他的一個累贅，因為有了政黨以後能不能代表第三勢力，關鍵是台灣民眾、島內選民是否還把他看成第三勢力。

總體上看，民眾黨不是很大的政黨，但是組成黨團以後，柯文哲就有了新的舞台，他的台北市長任期結束後就有了延續政治生命的新契機。但是，就像剛才提到的，此次民進黨在立法院又過半數了，所以民眾黨不是關鍵少數，發揮的作用相對來說也不會特別大，柯文哲可以揮灑的空間、在整個台灣政壇裏面發揮作用的程度不會有關鍵少數那麼大。至於「影子內閣」，民眾黨現在應該發揮不了那麼大的作用。

但即使在這種情況下，柯文哲的力量也不容忽視。因為他出身墨綠家庭，具有兩任台北市長的從政經歷，與大陸、美國、日本的關係總體不錯，成立的台灣民眾黨又獲得了在民意代表機構中成立黨團的機會，未來，應該還有更大的發展空間。