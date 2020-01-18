「九二共識」變調？　馬英九：大陸要負相當責任

2020年台灣大選，除了在總統選舉方面韓國瑜以逾265萬票差距敗給連任成功的蔡英文外，立法委員選舉部分，國民黨也沒能拿到選前所預估的60席，只拿下38席。 選後，國民黨內檢討聲四起，特別是青壯世代要求國民黨重新檢討兩岸路線，呼籲國民黨拋棄過時的「九二共識」。對此，馬英九在1月18日接受訪問時表示，「九二共識」如今已變調，中國大陸也要負相當的責任。

國民黨青壯派議員日前拜訪馬英九，共商該黨的兩岸政策與九二共識該如何調整等議題。（Facebook@李明賢 -阿賢之聲）

馬英九的論點主要在於，大陸把「九二共識」解釋成完全就是「一中」，忘記還有「各表」。馬英九說，將「九二共識」曲解這點，假如北京不改變的話，講老實話，台灣的困難會增加很多，當務之急就是要找出一個恢復共識的方法。

馬英九還強調，「九二共識」除了要是台灣共識，也必須是兩岸共識，這樣才會有效果；他說，「九二共識」是台灣與大陸的共識，如果北京不同意，要跟誰共？不過，馬英九仍認為，原本「九二共識」中的「一中各表」主張，基本上對台灣非常有利，又具有彈性，同時還能維持憲法的一中原則，更能讓兩岸交流。

馬英九也說，到底兩岸要保持什麼關係，難道是台灣要對抗大陸到底？還是希望用和平的方式解決？而「九二共識」究竟要怎麼調整，仍要看到底台灣要與大陸保持什麼關係，這才是關鍵。

日前，馬英九在與國民黨青壯世代議員會面時表示，「九二共識」不是不能調整，但無論怎麼調整都必須符合「中華民國憲法」、「民意支持」、「北京能夠接受」及「國際能夠理解」等四個前提，才能賦予「九二共識」新意涵。

可以說，迄今國民黨內檢討敗選的各種聲音，除了要求世代交替、青壯年上位、針對特定人物的批判外，如何調整國民黨的兩岸政策也是大眾關注的焦點。然而，青壯年提出的論述，乍看下與民進黨並無二致，甚至會不會給人一種拿香跟拜、或是認為民進黨早就提了，國民黨現在才提是不是少根筋？與社會難以接軌？這些青壯派是不是也該是被檢討的一群？

兩岸九二會談、以及衍伸而來的「九二共識」發展至今已將近30年，當然有必要進行調整。特別是當年的「九二共識」是拿來處理事務性協商，而不被用來當作政治性事務操作的依據；但是現在來看，「九二共識」的政治性質早已與過去不可同日而語，更遑論台灣內部還有一大半的民眾本來就不認為有「九二共識」。

國民黨青年部主任蕭敬嚴認為，若國民黨依舊懷抱「九二共識」，台灣民眾及年輕世代只會認為國民黨是「中共同路人」。（楊騰凱／多維新聞）

因此，國民黨若能藉敗選結果重新檢討該黨的兩岸或大陸政策，不失為一個重新發展的契機；但也沒有必要就把「九二共識」視作洪水猛獸或歷史的塵埃，畢竟兩岸確實因為有「九二共識」，才有過去一段時間的和平往來與發展。