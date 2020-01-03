馬英九、韓國瑜指319槍擊案「自導自演」　陳水扁提告毀謗

台前總統陳水扁於1月3日親赴台北地檢署提告台前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及媒體人陳文茜涉嫌妨礙名譽。陳水扁於3日公開發言時，除了在記者面前大展2004年在319槍擊案所受到的傷痕，並指出該事件15年過去，但每逢選舉還是會有人以事件質疑他「自導自演」，陳水扁反問藍營「（你們）有必要為了選舉利益可以在（其他人）傷口上灑鹽？」

台前總統陳水扁在一邊一國行動黨成員的陪同下，前往台北地檢署按鈴狀告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及媒體人陳文茜涉嫌妨礙名譽。（中央社）

韓國瑜先前在總統電視辯論會上曾公開指控2004年的319槍擊案是陳水扁自導自演，此舉引發陳水扁的憤怒。陳水扁說，藍營稱他透過邱義仁一手主導319槍擊案來槍擊自己，「這是非常嚴重的指控」，如果他今天不站出來，就猶如一隻老虎（陳水扁生肖屬虎）被當成一隻「死老鼠」，「還能再忍受嗎」？

陳水扁表示，319槍擊案15年過去了，當初肚子縫了30、40針的傷口，總有癒合的一天，但「內心每天都在滴血，我身體的傷口有必要為了選舉」遭到他人灑鹽嗎？陳水扁強調，「我從來不提告」，但「這一次我真的忍耐不下去」，並給在場媒體記者拍攝他當年的槍傷。

談到國民黨政治人物對他是否「自導自演」318槍擊案的質疑，講得越來越生氣的陳水扁乾脆就給眾人看他的槍傷。（譚英瑛／多維新聞）

陳水扁回憶起，2004年319槍擊案發生，當時連戰、宋楚瑜競選總幹事馬英九與發言人陳文茜在三更半夜召開記者會，並在記者會上定位此次槍擊案是他為了勝選「自導自演」的事件，如此的說法「15年過去了韓國瑜還拿出來講」，因此他認為，若不對馬英九、陳文茜、韓國瑜提告，真的死不瞑目。

針對近日韓國瑜連番炮擊蔡英文遭到民進黨內的新潮流系架空，陳水扁則回應，如果一位總統做到被「架空」，那不就代表「這總統沒路用」，因此不認為蔡英文真被某一個黨內派系「架空」，但陳水扁不忘炮打系屬新系的前法務部長邱太三，質疑邱逐漸提高他「保外就醫」的門檻，強調「雖無證據稱該派系綁架蔡英文，但是能說他們與司法界的關係不是我們能夠想像的，阿扁那麼慘也跟這有關」。

由於2日甫發生黑鷹直升機失事意外，故一邊一國在召開記者會之前先向罹難者默哀。（譚英瑛／多維新聞）

至於蔡英文競選總部前發言人、民進黨立委林靜儀因在接受外媒訪談時，稱在大陸不放棄武力侵台之前，（統一）主張對台灣來說是叛國的惹議，且為此爭議隨即辭去蔡英文競選總部發言人一職。對此，陳水扁表示，他不贊成主張統一論者為「叛國」，因為主張統一與獨立都是言論自由範疇，「（林）這樣說法有些超過了」。