【2020台灣大選】敗選後救黨圖存　國民黨將設改革委員會

隨着國民黨於2020總統大選大敗，黨內再度興起一波改革聲浪。國民黨代理秘書長曾銘宗今天（20日）表示，他將在周三（22日）中常會上提出設立「改革委員會」，盼該委員會能納入具有民意基礎的縣市長與立委等人，讓眾人一起找出改革國民黨的策略與方法，讓黨可以永續經營下去。

曾銘宗指出，郭台銘目前既不是黨員，也不是國民黨中央委員，故跟他一樣都無法參與黨主席選舉。（譚英瑛攝）

曾銘宗在受訪時揭示了「改革的4大方向」，首先是以中常會為主的組織層面改革，其次是黨的財務改革，再者是兩岸論述的改革，最後則是國民黨到底有無一套機制可以吸納年輕人入黨。不過曾銘宗也表示，若黨內其他人對國民黨改革有想法，可以提出來。

針對國民黨代主席林榮德將在22日宣布「未來年齡超過60歲的黨員將全面退出中常會」，曾銘宗表示，林是成功企業家，並在這時間點扛下重責大任，既然外界對於國民黨內中常委有不同意見，那麼希望能透過協調的方式，讓這些年紀資深、沒有民意基礎的中常委不要再參與相關選舉。

對於枱面上被點名的國民黨中生代人士均無表態參選黨主席，曾銘宗則說，希望黨內不論是青壯派，還是中壯世代，都能為黨做出更多承擔，確認黨的方向，並進行更多改革，使國民黨能夠為中華民國作出更大貢獻。

至於目前的國民黨兩岸路線之爭，曾銘宗則說，究竟國民黨的兩岸論述要如何更改，他希望可以傾聽全台2300萬人的意見，也聽聽黨內成員的意見，屆時將提出一個好的方向與論述。