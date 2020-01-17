國民黨代理秘書長：是否拋棄九二共識　應傾聽台灣2300萬人聲音

國民黨黨主席吳敦義在1月15率一級黨務主管請辭後，由立法院黨團總召曾銘宗接下代理秘書長，暫掌黨務大任並籌備黨主席補選事宜，而曾銘宗1月17日在國民黨中央黨部張貼黨主席補選公告，同時也接受媒體聯訪。 當被問及「九二共識」是否應該被拋棄時，曾銘宗表示，這些問題不適合由個人或未來黨主席決定，應傾聽台灣2,300萬人的聲音，為實現執政理想，將以呼應全民聲音為目標。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗，目前為國民黨代理秘書長。（楊騰凱／多維新聞）

在國民黨黨主席補選時程方面，預計1月17日起至2月3日之間，開放參選人進行黨員連署。接著1月30日至1月31日受理參選人領表。2月3日至4日受理參選人登記。最後在3月7日進行投開票。

針對外界輿論認為，國民黨與其改選黨中央人事，不如進行整體改造來的重要。曾銘宗認為，改選、改造兩者可以並行，並不相悖，因時間緊迫，國民黨必須有法定代理人，才得以依法辦理後續相關事務，所以仍會繼續推動黨主席改選及政黨改革的事務。

曾銘宗強調，不只是青壯派，其實國民黨黑樂意接觸、傾聽任何世代的意見，不論青壯派、少壯派、中壯派、資深先進同仁、黨內同志都希望國民黨更好，只是現在時間非常急迫，國民黨沒有悲觀權利，只好全力向前。曾銘宗亦承諾，國民黨將盡快提出改革策略與方式，包括成立論壇進行對話或是改革策略委員會等，都在研議當中，不會讓黨員及國民失望。

至於國民黨未來兩岸路線將如何發展？甚至是否拋棄九二共識或提出2.0版本？曾銘宗表示，這些問題不適合由個人或未來黨主席決定，國民黨是超過百年的全民政黨，應傾聽2,300萬民眾的意見，符合主流民意才是最正確看法。