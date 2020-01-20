張亞中推「九二共識」升級版「和合論述」　籲國民黨談「一中」

國民黨2020年大選慘敗，黨內掀起討論兩岸政策的聲音，表態角逐黨主席的台大政治系教授張亞中今天（20日）表示，「九二共識」非共識，而是「相互了解」，並認為敵對狀態是兩岸目前的最大難題，國民黨的兩岸論述應以「戰爭與和平」為主軸，這就是他提出的「和合論述」，因為民進黨做不到兩岸和平，民進黨的思考就是讓兩岸敵對，回不了頭且加深對抗。

張亞中接受廣播專訪時表示，「九二共識」並非共識，而是相互了解，當時兩岸開放探親，為了解決長久以來「漢賊不兩立」導致的事務性問題，雙方坐下來對話，並透過書信往來確立三點，分成「兩共識、一不共識」。這兩點共識包括雙方堅持一中原則、謀求國家統一；一不共識是台北主張「一中各表」，北京希望「一中不表」，這代表兩岸在核心問題還沒有共識， 兩岸的敵對問題並沒有解決。

張亞中認為，「九二共識」非共識，而是「相互了解」，並認為敵對狀態是兩岸目前的最大難題。（《POP搶先爆》提供）

張亞中認為，馬英九常說自己執政任內，創造兩岸和平，但事實上這並非和平，只是外交休兵跟軍事克制而已，政治上的問題沒有解決，只是卡在那邊，就像一台車子的兩個輪子，經濟的輪子轉得很厲害，但政治輪子被踩剎車，結果一定會翻車，2014年的太陽花學運，就是年輕人認為兩岸還在敵對狀態所導致的。

相較國民黨來說，張亞中指出民進黨希望兩岸敵對問題不要解決，兩岸越敵對對民進黨越好，邏輯就是「大陸是他者，所以我們要跟它對抗」。他坦言，民進黨在理性上當然希望和大陸維持好關係，但事實上相關論述都是「抗中保台」，和對岸處於敵對關係，才能加強這種論述。

台大政治系教授張亞中表態角逐國民黨主席。（中央社）

張亞中認為，相較民進黨，他主張國民黨應着重和平論述，這就是他所謂的「九二共識」升級版「和合論述」，讓對岸不要有打台灣的意願。他並認為，國民黨沒有和平論述，主要原因是「一中各表」，因為「一中各表」是各說各話、宣示立場，不可能結束敵對狀態，國民黨最大的問題，是要不要把九二共識的第三點解決掉，台灣當然不會接受一中是中華人民共和國，就像北京不會接受一中是中華民國，所以雙方要平等坐下來談「一中」是什麼，解決敵對狀態。

至於民進黨所謂的「維持現狀」，張亞中則點出，當民進黨不接受九二共識的時候，就等於不接受「雙方堅持一中原則、謀求國家統一」這兩點共識，所以對北京來講，現狀是台灣方面打破的。他也認為兩岸應簽和平協議，並強調這個問題要分兩階段來談，第一階段是兩岸要不要走向和平，也因為簽完後雙方都有廢約、毀約的可能性，所以第二階段才是要不要把和平維持住，不能混在一起談，否則討論就沒有意義。