香港區選結果對兩岸的啟示　張亞中：「機械式統一」產生後遺症

11月25日，香港2019年區議會選舉結果出爐，在452個直選議席中，建制派大敗，僅取得59席，泛民則奪下385席。

對此，台灣大學政治學系教授張亞中表示，此結果受到香港反修例事件影響，背後是多因素所致，包括全球化拉大貧富差距、陸港缺乏心靈契合、港府治理能力不足、外國勢力介入等。香港回歸是「機械式統一」，其後遺症現由陸港共同承受。如何將統一後可能發生的問題，提前至統一前來解決，是香港問題給兩岸的啟示。

張亞中認為，此次香港選舉結果背後是多重因素影響，也呈現香港「機械式統一」的後遺症，具有啟示兩岸思考統一問題的作用。（楊騰凱／多維新聞）

張亞中指出，此次香港建制派大敗，外界普遍認為這是北京及香港政府的挫敗，民進黨更是興奮地認為，這是「一國兩制」的失敗。但任何事情的發生，均不會只有單一因素。香港「反修例」如同2014年在台灣的「太陽花運動」，都是眾多因素彙集而成。

香港所面臨的問題，可歸納四大不利因素。第一、資本與科技全球化所帶來的社會高度不平等。帶來的貧富差距加大，引發全球左派及右派民粹主義的興起。近年來，各國社會動盪，民粹強人掌權者眾，連美國總統都是靠着「反全球化」、「美國第一」的民粹要求贏得政權。這股全球化的逆襲，讓處於弱勢的香港青年合理化其暴力衝突基礎。

第二、北京忽略了歷史文化認同與心靈契合在香港與大陸關係中的重要性。1997年香港迴歸是「時間到了」，簡單地說，是「機械式統一」，而不是「融合式統一」，因此北京完成的只是領土的統一，而不是人民的統一，更不是心靈的統一。迄今香港仍有三百萬人有永久居留權，卻不具備中國國籍。在認同上，香港年輕人的主流認同是「我是香港人，不是中國人」。北京忽略了歷史文化、認同教育的重要，更沒有從如何增進「心靈契合」着手。

香港建制派在2019年香港區議會選舉中大敗。圖為香港民建聯主席李慧瓊(中)和她的候選人11月25日在新聞發佈會上向支持者鞠躬致歉。（AP）

第三是港府的治理能力。北京尊重「一國兩制」，但也過於依賴香港菁英權貴階級的友好關係。後者又「路徑依賴」容易加速貧富不均的金融產業及房地產業，讓香港青年更感未來無望。另外，港府人員都是事務型官員或商人出身，本身並沒有執政治理能力，不少人還根本沒有中國籍。缺乏歸屬感與執政治理能力，使得香港的動亂遲遲不能疏解，這在「反修例」事件中表露無遺。

第四是外國勢力的介入。西方對於中國的政體與治國意識形態原本就有偏見，又認為其民主、自由、人權才是真正的普世價值，再加上遏制中國崛起的戰略需要，以美國為首的西方國家不會放棄這個給北京難看的機會。西方對於香港反對者的支持，使其認為自己站在「道德」與「價值」的制高點，認為自己的「暴力」是「反暴力」。這次區議會選舉的結果，顯示出西方目前的「價值觀」仍處於優勢地位。

而台灣方面，特別是民進黨，期待看到「一國兩制」在香港的失敗。今年初「習五點」出台後，民進黨政府刻意誤導地把「九二共識」等同於「一國兩制」，讓蔡英文撿到槍，連任支持度攀升。此次建制派大敗，更會被蔡英文拿來大做文章，做為其「拒中」、「拒統」的理由。

張亞中表示，假設不論是基於「武統」或其它原因，北京如以「一國兩制」模式統一台灣，香港問題所面臨的四個不利因素，同樣也可能會出現，且情形可能還會更嚴重。

他說，第一個全球化因素是全球普遍問題；第二個認同因素，在民進黨去中國化的文化台獨下，目前「我是台灣人，不是中國人」的認同已近六成；第三個因素中，台灣民進黨不接受九二共識，更不接受統一，即使已完成統一，未來在台灣的治理絕對不容易；第四個外國勢力因素，外國對台灣的關注遠超香港，介入台灣的勢力必然也會超過香港。

張亞中認為，香港問題對北京的啟示應該在於，北京在追求兩岸統一時，應以「機械式的統一」，即「先統一再說」？還是「融合式的統一」為考慮，即把統一後可能產生的問題，放在統一前先來解決？

兩岸目前在政治上是「敵對狀態」，民進黨目前在思考兩岸未來走向時，是從「敵」走向「獨」，但其結果可能會促成北京被迫採取「機械式」的「武力統一」；國民黨目前「維持敵對現狀」，不接受「一國兩制」，也不敢進入政治對話，久拖不決加上美國推波，也可能引發兩岸衝突，最後同樣會被迫「機械式統一」。

張亞中表示，北京目前的論述，只談統一後的「一國兩制」論述，而缺乏如何從「敵」走向「統」的統一前論述，即統一前的「和平統一方法論」。

張亞中指出，若能重視從「敵」走向「統」的統一前論述，就能避免香港目前遇到的許多不利因素。（張亞中提供）

張亞中說，他十幾年來一直宣揚兩岸和平統一方法論，就是如何從「敵」平穩與和平地走向「統」。他提出的「和合論」，即為「和平」與「融合」（統合、整合、一體化）兩個階段。第一個階段，結束敵對狀態，確定兩岸的政治定位為何。第二階段是，兩岸如何在各重要議題上形成共同體，強化彼此的共同認同，包括身分、制度與價值的認同。此路徑可避免前述香港問題的第二、三、四個不利因素。

他強調，和平統一不是一件容易的事。香港的統一有其時間表，必須在1997年完成統一，但這樣「機械式統一」的確產生了後遺症，現在由大陸及香港共同承受其後果。兩岸關係不同於香港與北京的關係，如何將統一後可能發生的問題提前到統一前來解決，應是一條思路。這是香港問題可以給兩岸的啟示。