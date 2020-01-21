被問願意出席「習蔡會」？　蔡英文再拋「八字箴言」前提

2020年台灣大選，蔡英文以817萬高票勝選連任總統，她向北京拋出「和平、對等、民主、對話」的「八字箴言」，指這是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。 1月20日（周一），蔡英文在台媒三立新聞台「新台灣加油」節目當中被問及：若大陸國家主席習近平邀約「習蔡會」，是否願意出席？ 蔡英文回應稱，只要有助兩岸和平穩定，她希望能在「和平、對等、民主、對話」八字原則基礎上，促成兩岸互動，而任何形態的互動，她都可以考慮。

台灣總統蔡英文出席台媒三立新聞台「新台灣加油」節目。（影片截圖）

2020台灣大選落幕，蔡英文頻頻上台灣媒體節目表達接下來任期的施政理念。根據台媒三立新聞台「新台灣加油」播出的專訪內容，蔡英文認為，「希望對岸對於這次的選舉結果，能夠好好的坐下來想想看，甚至檢討過去一段時間他們在處理跟台灣的關係上面，有什麼需要去調整的。同樣的道理，我方也會好好思考，在這次選舉選民所表達的意志，如何把它轉化在兩岸的政策裏面，一方面讓台灣人民的意志可以被傳達，同時持續維持兩岸和平穩定。」

「新台灣加油」主持人廖筱君接着問：如果中共真的進犯台灣，台灣有能力自保嗎？蔡英文回應，我們的自我防衛能力應該是有足夠信心，但仍然要持續強化自我防衛能力，這不會停止在某一個時間點，要持續的努力，但最重要的是，我們還是要有一個重要的決心，就是和平。

被問到有人認為習近平是這次選舉的「超級助選員」，蔡英文未來如何面對台灣與中國大陸的關係？蔡英文表示，「這次選舉台灣人集結了很大的聲音，透過選舉表達出來，就是不能接受一國兩制，因為台灣現在就是一個自由民主的社會。每一個人都很習慣這種生活方式，也不願意這種自由的生活方式改變，這個聲音是非常清楚的。」

廖筱君追問，如果有機會「習蔡會」，總統願意嗎？蔡英文指出，只要有助於兩岸和平穩定，她希望能在她勝選之夜所說過的「和平、對等、民主、對話」的基礎上，促成兩岸互動，而任何形態的互動，她都可以考慮。

蔡英文還說，世界各國也都用這個角度看這次選舉，所以非常期待中國大陸方面，可以仔細聆聽這一次台灣人民想表達的訊息，在考慮相關政策時，能夠注意這個訊息是個滿強烈的訊息。

此外，對於有政治觀察家認為這次選舉是美國代理人與中國大陸代理人的戰爭，蔡英文指出，說是代理人戰爭，「也有點過頭了」，台灣人在這次選舉，是為了維護自己的民主與自由的價值，才是這次選舉真正的意義所在。