陸委會「提醒」台生這件事　兩岸將進入自求多福時代嗎？

台灣大選過後的兩岸關係，隨着蔡英文的勝選連任，進入一種難以捉摸的詭譎狀態。兩岸官方都宣稱政策方向基本不變，卻在極其敏感之處進行角力，也讓兩岸民間交流蒙上一層陰影，不確定性大增。

台陸委會於大選過後，在其fb發文指美歐等「先進國家大學為抵制陸方透過留學陸生竊盜高階科技，已提高對陸生入學審核」，因此呼籲台生要審慎評估赴陸就學的風險。（Facebook@台灣大陸委員會）

例如就在選後三天，1月14日台灣陸委會在其Facebook發了一則短文，引起長期關心兩岸事務人士的注意。文章稱，中共近年擴大對台灣青年工作，積極招攬台灣學生赴陸就學。但台陸委會認為「台生西進」是一種被中共營造出來的「假象」，原因在於中美貿易衝突之下，大陸就業情勢嚴峻，且陸方「監控校園學校師生情形日益嚴重」，因此「近期各先進國家大學為抵制陸方透過留學陸生偷竊高階科技，已提高對陸生入學審核」。

在以上的前提之下，台陸委會對於有意赴陸求學的台生做出「善意提醒」：「台生經由中國大陸轉進美歐的難度反而提高，這些都是陸方刻意掩蓋的風險」，「建議青年學生考慮赴陸發展前，宜多了解相關資訊，審慎評估風險，以保障自身權益」。

如果將台陸委會這段「善意提醒」，再用白話一點的方式來理解，亦即台灣官方向有意西進求學的台生喊話：「中國大陸現在很危險的，而且發展沒有你們想像來得那麼好，連美歐都在抵制陸生了，你們還要過去做什麼？」

台灣官方或許本於職責，就其專業評估向台灣學生提出風險所在，但必然會對有意前往大陸求學的台生帶來停損的效應。事實上，根據多維新聞掌握到的消息，今（2020）年度透過「香港試點」報考大陸研究所的台灣學生，確實受到香港反修例運動的影響，與過往相比，報考人數和意願有了明顯的下降。如今，台灣官方再度出此「提醒」，肯定會造成更大的寒蟬效應，台灣學生必然產生更多的擔憂和顧慮。

在台灣《反滲透法》正式公告實施當天，蔡英文在總統府發表「敞廳談話」，重申《反滲透法》不是反交流，而且違法的構成要件非常嚴謹，只要不是受到中國大陸政府指示、委託或資助，違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行和妨礙選舉，都屬於正常交流，不會受到影響。（台灣總統府提供）

事實上，這並非蔡英文政府首次對兩岸民間交流做出「善意提醒」。此前有台灣青年到大陸擔任社區主任助理，台灣官方數度發出新聞稿，指這些台人因違反《兩岸條例》而遭開罰或移送強制執行。新聞稿稱，陸方的目的是拉攏台人作為統戰宣傳廣告牌，呼籲台人儘速停止相關職務，「堅守台灣自由、民主價值，共同維護台灣利益與安全」。除此之外，幾項兩岸民間合作的交流培訓活動，以及寒暑假實習交流，都由於台灣官方或媒體的「質疑」，最終只能踩了煞車，或者致使已經報名的學生選擇退出。

去年台灣內政部針對赴大陸擔任社區主任助理的33名台籍人士罰款新台幣10萬元。圖為在廈門擔任社區主任助理的台灣人合影。（中央社）

問題在於，蔡英文在1月11日晚間勝選的國際記者會上，才針對未來四年的兩岸互動提出「和平、對等、民主、對話」的八字箴言。儘管她挾着817萬台灣民意強調「民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇」，但用同樣的邏輯來看隨後台灣陸委會的「善意提醒」，對於有意前往大陸求學的台灣人來說，會不會也是一種「威脅恫嚇」呢？套句蔡英文的話，「兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待」，那麼包含求學、工作、生活等等，兩岸的民間交流，不也是一種「良性互動」的過程嗎？

與此同時，選前備受在陸台人質疑的《反滲透法》，在民進黨力推下毫無懸念地三讀通過了，而蔡英文的大勝，某種程度上也能解讀為台灣多數選民對於這部法案的授權。就在台陸委會向台生髮出「提醒」後，1月15日台總統府也正式公告實施《反滲透法》，蔡英文為了安撫民心，特別發表「敞廳談話」，強調「《反滲透法》不是反交流」，「正常交流，不會受到影響」。

連任後的蔡英文政府，應該在自身的價值追求之外，更進一步將心比心，理解夾處在兩岸政局縫隙中的民間交流，特別是管理與開放的尺度如何拿捏，才不致於讓有意赴大陸尋求發展機會的台灣人感到無所適從。如果一手靠着官方各種「善意提醒」，或是未來隨時可能祭出的《反滲透法》大旗，另一手則靠着言語重申「不是反交流」，在現實上還是可能讓台灣民眾在兩岸交流面前望而卻步，有可能進入「自求多福」的時代，這應該不是蔡英文口中「讓兩岸人民拉近距離、互惠互利」的原意和初衷吧？