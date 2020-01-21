【2020台灣大選】連勝文：香港反修例運動重挫藍營選情

歷經2016年總統與立委選舉的大敗，國民黨好不容易於2018年的九合一選舉大有斬獲，然而不過13個月時間，國民黨卻在2020年總統與立委選舉之中再度迎來大敗。 對此，國民黨中央委員連勝文於1月21日（周二）接受廣播節目《POP撞新聞》表示，兩岸關係與香港反修例運動重挫此次藍營立委與總統選情，「（對國民黨選情）衝擊最大是香港的事情」。

連勝文為前國民黨黨主席連戰之子，曾於2014年參選台北市市長失利，現為國民黨中央委員，在這次選戰他也積極投入藍營立委選將的輔選。談到國民黨如何從2018年的順風到當今的逆風，連勝文認為，香港反修例運動的抗爭歌曲，如《願榮光歸香港》或抗爭畫面，在當前透過社交媒體傳播，影響到眾多台灣年輕人，「連我看了都感動，年輕人若不是太了解香港狀況，你會怎麼想？」

連勝文（右）在接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時指出，香港當前的問題，不僅是政治衝突，更有從港英時期留到今日的社會經濟問題，而上述問題都在這次運動中一次爆發出來，但是問題是這種事情，「講半天，人家也搞不懂」。（《POP撞新聞》）

連勝文繼續解釋，由於大陸是一個資訊管制的地方，因此大陸人無法獲得這些抗爭歌曲與片段，相反地，台灣卻極度受到這些資訊衝擊，又再度凸顯兩岸關係僵局，而在如此的情況下，極會選舉的民進黨又操作「今日香港，明日台灣」，把台灣各年齡層對於香港的認知與「韓國瑜與大陸」、「國民黨與大陸」做連結，那國民黨形象自然就被壓下去了。

連勝文指出，不只是香港議題重挫國民黨形象，台灣總統蔡英文先前在訪談時指出「九二共識等於一國兩制」 ，某種程度也讓九二共識受到「扭曲」。連勝文認為，「九二共識」的目的在於「擱置（對於兩岸誰代表「一個中國」的）爭議，尋求雙贏」，使得兩岸可以一起進行一些對於雙方有利的合作，「可是我只不過講九二共識目的是什麼，我已經講了十句話，（但）她只要講一句話『九二共識就是一國兩制』（就）夠了」。

因此，連勝文感慨，不論是「今日香港，明日台灣」或是「九二共識等於一國兩制」實際上都是對這兩個複雜議題的「一種扭曲」，這種口號式的倡議卻非常有利於選舉，「因為口語化」。

針對這次國民黨立委席次不如藍營先前預期，連勝文指出，當時預估國民黨至少能獲得45席立委，他自己全台掃街、拜票時也都覺得當地居民對藍營反應很好，但「我們忽略很多不住在當地的人，像是在外面工作的人，或者是求學的人」，對立委選情造成判斷失誤。

連勝文回憶起，選前藍營很多人對於總統選情極度樂觀，像是1月9日的大造勢，凱達格蘭大道上滿溢人潮，但年輕人如何看待韓國瑜與國民黨，這是他們先前無法預估的選票群體，但民進黨很厲害，在選前一兩個月前就已經頻繁發動返鄉投票的動員力，而從結果來看，綠營這些所謂的宣傳是有成效的。