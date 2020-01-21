蔡英文談兩岸關係：和平穩定是最高原則　台灣須強化防衛能力

高票連任當選的蔡英文選後接受台灣電視台專訪，談及兩岸局勢，節目已於1月20日晚間播出。 蔡英文在節目中強調，和平、穩定是她處理兩岸關係上的最高原則，但更重要的是，台灣必須要有足夠的防衛能力，只有足夠的防衛能力，才能確保台海的和平，她對目前台灣的防衛能力有足夠的信心，但仍必須持續強化，「這個絕對不是停止在一個時間點」。

蔡英文強調，和平、穩定是她處理兩岸關係上的最高原則。（多維新聞）

蔡英文表示，這次選舉中，台灣人集結了一個很大的聲音，透過投票跟選舉傳達出「不能接受一國兩制」的聲音，因為台灣是一個民主自由的社會，每一個台灣人都很習慣這種生活方式，也不願意這種生活方式被改變，「這個聲音非常清楚，世界各國也都是用這個角度在看這場選舉」。

蔡英文期待北京當局，可以仔細聆聽台灣人民想表達的訊息，北京方面在考慮相關政策時，也能夠特別注意一下這個強烈的訊號。

至於外界總有評論認為，2020年的台灣大選實為「美中代理人戰爭」，蔡英文對此提出反駁，她認為台灣人捍衛自己的民主、自由與自己的價值，才是這次選戰的真正意義。蔡英文表示，民進黨在這次選舉中，以及2018年九合一大選，確實經歷許多假訊息、操作，試圖影響選民對某些事情的觀點。因此，選民的認知就變成一個民主社會裏面很重要的挑戰，台灣選民能克服這個障礙，最後做出選擇，在這場選舉裏面，台灣展現很好的民主典範，也展現出選民的成熟度。

台灣2020年總統大選1月11日晚間結果出爐，民進黨蔡英文與賴清德組合，大勝國民黨韓國瑜搭檔張善政。（路透社）

蔡英文還強調，和平、穩定是她在處理兩岸關係上最高的原則，但台灣必須要讓自己有足夠的防衛能力，「這是最重要的一件事，也只有在台灣有足夠的自我防衛能力，才能確保和平」。因此，在她任內，台灣一方面加入發展自主研發與製造的能力，例如「國機國造」、「國艦國造」，以及很多不同型態的飛彈發展，如果一時技術不足，有軍購來補充，「在整個軍事的準備過程中，我們傾全力在做」。

蔡英文特別指出，現在戰爭的科技成本非常大，台灣必須讓自己的軍人有現代化的訓練，熟悉科技使用、了解現代軍事的各層面、訓練要精良，總之就是在軍人養成的各方面上，要符合現代防衛需求的能量，這些都是她任內做很多努力的地方，同時政府也讓軍人知道，會加倍照顧他們，讓他們沒有後顧之憂。

蔡英文稱，她對台灣現在的自我防衛能力有足夠的信心，但仍要持續來強化，台灣的自我防衛能力，絕對不是停止在一個時間點，而是需要持續努力，但維持和平，還是她最重要的使命和決心。

民進黨的支持者慶祝勝選。（路透社）

蔡英文又分析指，投票給她的817萬人，當中有希望台灣能夠更安全、經濟發展更好、人民受到更好的照顧，但也有很多人希望兩岸關係可以平穩，這些聲音她的聽到了，她知道自己的責任，「817萬對我來說，是一個很令我感激的託付，也是一個更重要責任的開始」。

主持人詢問蔡英文當選後，許多國家都發賀電慶賀，許多與台灣沒有邦交的國家，甚至直呼「蔡總統」，有打破「一中框架」的意味，蔡英文強調，這些賀電最重要的意義，是「他們肯定台灣民主」，是表達對台灣人民的敬意，以及對台灣民主的肯定，也希望因為這次選舉，台灣成為世界上很好的民主典範。

蔡英文也提到台灣與美國方面的合作，目前主要還是針對台灣在自我防衛的需求，按照《台灣關係法》美國也會來強化台灣的防衛能量，讓台灣有足夠的自衛能力，一切都是在既有的軌道上運作。