國台辦「攤牌」提「警告」　兩岸未來四年或衝突不斷？

蔡英文勝選之後的兩岸關係備受矚目，國台辦在台灣大選後的首場記者會，強調對台政策不變。蔡英文選後接受英媒「英國廣播公司」（BBC）的專訪強調「中華民國台灣」已經是獨立國家之後，國台辦發言人馬曉光隨即發表回應「警告」民進黨。在雙方一來一往脣槍舌戰之下，兩岸關係的前景耐人尋味。

蔡英文勝選後接受英媒「英國廣播公司」（BBC）的專訪，一席強調「中華民國台灣」已經是獨立國家的言論，引發大陸國台辦強烈措辭且具攤牌意味的警告。（台灣總統府提供）

國台辦15日以強硬態度表示，大陸不會因為台灣一場選舉就改變對台政策，並強調「九二共識」是難以撼動的定海神針。這場記者會中，國台辦揭示選後對台有「四個不變」：

其一是和平統一不變，堅持「和平統一、一國兩制」是對台基本方針，不會因為台灣人短期的選舉情緒而受到影響。

其二是兩岸交流前提不變。馬曉光提到「撼山易，撼九二共識難」，堅持「九二共識」仍是兩岸政治交流前提。

其三是反對台獨的力道與底線不會改變。

其四則是對台經濟政策不變，惠台的系列舉措都會持續，促進兩岸民間走近。

儘管國台辦表態對台政策不變，但台灣當政者顯然未將此視為陸方釋放的「善意」。蔡英文雖然在選後第一時間，針對未來兩岸關係發表八字箴言「和平、對等、民主、對話」，不過幾天之後面對英國媒體專訪，卻又展現相對強硬的態度。

就在國台辦召開記者會的同一天上午，英媒BBC刊出蔡英文勝選後的專訪。選戰中獲得817萬餘票台灣民意支持的蔡英文，在專訪中以堅定立場表示台灣不需要宣告自己是獨立的國家，因為「我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國（台灣）」。

蔡英文專訪中提到的「中華民國台灣」，BBC網站專訪通稿「中華民國（台灣）」與台灣總統府事後發出的「中華民國台灣」，兩者因括號有無產生爭議，引起外界高度重視。（台灣總統府提供）

值得一提的是，針對BBC專訪，台灣總統府官方網站上發出的通稿，卻是直接使用「中華民國台灣」一詞，「台灣」前後並沒有加上括號，引起外界高度的重視與討論。

蔡英文在專訪中也對中國大陸喊話，認為中共需要面對現實，並對台灣表示尊重。她也提到兩岸不排除戰爭的可能性，她所領導的台灣十分努力增強國防的能力，甚至做此放話：「對中國來說，侵略台灣的代價將十分巨大」。

在蔡英文BBC專訪播出後，國台辦一改此前相對和緩的對台口徑，於1月16日透過中新社等官媒反擊。馬曉光以強硬的措辭批評，「台灣從來不是一個國家，台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰得頭破血流，落得身敗名裂」。

馬曉光並以極其嚴厲的語言表示，「我們警告民進黨當局領導人，不要自我膨脹，誤判形勢，進一步製造台海緊張動盪，把台灣帶向危險的境地。我們維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

國台辦前一次使用「警告」的語氣在2019年8月至9月期間，當時警告民進黨勿插手香港事務，破壞兩岸關係。圖為民進黨帶領參與台灣「9·29撐港大遊行」。（Facebook@卓榮泰）

由國台辦的回應中可以發現兩點不尋常：

首先，國台辦罕見地用了「警告」一詞，幾乎是攤牌的語氣。國台辦前一次使用警告的語氣，時間點約在2019年8月至9月間，用以批評民進黨政府支持香港「反修例」示威活動的言論與行為，並正告民進黨勿插手香港事務、破壞兩岸關係，否則將玩火自焚。此次國台辦再度使用「警告」一詞，顯見蔡英文在BBC關於兩岸關係的提法，已經遊走在陸方的敏感底線周圍。

其次，國台辦以「民進黨當局領導人」代稱「蔡英文」，顯示以嚴厲的態度，對於民進黨執政下的未來四年兩岸路線，傳達陸方的「警告」之意。

總而言之，台灣大選過後不到一週的時間，兩岸之間已激盪出緊張的火花。大陸國台辦雖然在蔡英文選後，表示對台政策四個方向不變，但從國台辦1月16日的聲明也可了解，他們嗅到了蔡英文在試探「台獨」的底線與意向，同時也認知到在兩岸關係在四個不變的前提下，仍充滿多重變數。

由此來看，儘管尚無法判斷蔡英文將在5月20日的就職演說上提出什麼樣的兩岸政策主張，但從近幾日兩岸官方的交鋒研判，估計兩岸未來四年將會衝突不斷，兩岸關係的道途恐怕將會是磕磕絆絆。