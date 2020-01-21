海基會宴請台商學校教職員　稱《反滲透法》可促兩岸交流互動

台灣海基會今天（21日）舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，針對有大陸台商憂心《反滲透法》，海基會董事長張小月表示，台灣是法治社會，崇尚於法有據，絕對不會回到過去白色恐怖時代，正常交往、做生意完全不用擔心。 作為海基會業務授權和指導機關的陸委會，副主委陳明祺出席參會並致詞，他強調，這是一個「反滲透、促交流、促互動」的立法，能防範境外敵對勢力介入，促進正常有序交流，希望各界能釋除疑慮。

張小月表示，海基會收到台商對《反滲透法》的反饋聲音，有擔憂也有支持，將借春節台商返台期間加強說明。（楊家鑫攝）

據悉，目前在大陸有3間台商子女學校，包括東莞台校、上海台校，以及在崑山的華東台校。3校成立時間約在2000年前後，從幼兒園到高中一條龍，使用的都是台灣教材。海基會也固定舉辦台商子女夏令營，讓久居大陸的台商子女返台了解台灣文化、風土民情。此次活動邀請3校教職員及教育部、陸委會等相關政府部會代表超過200人。

張小月致詞時表示，「現在兩岸關係的確不容易，面臨新的挑戰，蔡英文總統在當選之夜已經伸出和平的橄欖枝，只要是和平、對等、堅持民主的原則，非常願意和中國大陸溝通、對話。海基會也要做往來兩岸間的人民最好的橋樑、最好的後台、最好的靠山。」

針對反滲透法，張小月在會前受訪時指出，海基會已受命成立聯絡窗口，開始對台商、台生、陸生、陸配等群體解釋《反滲透法》的必要性。

張小月坦言，台商對於《反滲透法》的反饋，有擔憂，也有支持。但這是因為台商對法律內容還沒有正確地了解。法案是為了保障台灣的安定繁榮民主自由，正常交往、做生意完全不用擔心。這反而能讓台商安心做生意，可避免被迫接受政治要求，做不想做的事情。

陳明祺認為，《反滲透法》反而能促進兩岸正常有序交流，外界不用過度擔心。（楊家鑫攝）

關於1月30日將舉辦的海基會台商春節聯誼，張小月則表示，目前台商報名參加非常踴躍、非常好，估計今年會是盛大成功的餐會。當然有台商來關心《反滲透法》，海基會也藉着台商回台這段時間，舉辦說明會來解釋說明。

陳明祺致詞時表示，台政府知道社會大眾對於《反滲透法》有些疑慮，但只要不涉及接受境外敵對勢力滲透，從事相關不法行為，都不會有問題。生活、就學、返鄉、一般投資行為、宗教交流等都不會受影響，外界不需要過度擔心。

他指出，台政府一向鼓勵合法有序的兩岸交流，《反滲透法》事實上可以促進正常有序的交流，讓國人安心從事交流活動。其實這是一個「反滲透、促交流、促互動」的立法。希望台校的教職員能夠支持政府對《反滲透法》的宣導，消解大家的疑慮。

東莞台商子弟學校董事長葉宏燈則呼籲，最近兩三年兩岸局勢發展嚴峻，希望教育部、陸委會、海基會等相關部門給台校更多支持，給予台商更穩定的力量，台商也才能為台灣經濟做出更大貢獻。

（綜合報道）