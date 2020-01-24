【兩岸關係】蔡英文發表農曆新年談話　特別用粵語向香港人拜年

台灣總統蔡英文在周四（23日）的「小年夜」晚間，發表農曆新年談話，並同時使用普通話、閩南語、客家語及粵語等向台灣民眾及全世界的華人拜年。蔡英文有提到2020年台灣大選，指出台灣人民用民主投票的方式，向全世界發出民主、自由的光，向華人世界發出尊嚴、希望的光。

蔡英文特別以粵語向香港人拜年，祝新一年可以「大吉大利」。（影片截圖）

蔡英文首先向在農曆新年期間仍在崗位上努力的人們表達感謝之意，包括軍隊、警消、海陸空運輸的司機、在機場工作的同仁，還有醫護人員。蔡英文說，「因為有你們，才讓全體台灣民眾可以有一個方便、安全的年假」。

蔡英文指，農曆新年是台灣人民跟全球華人最重要的節日，祝福海內外華人「恭喜發財、新年快樂、鼠年行大運」。此外，蔡英文稱知道最近有很多香港朋友會關注她，故特別用粵語拜年，恭賀香港市民新一年可以「大吉大利」。

蔡英文再提到2020年台灣大選，指台灣人民用民主投票的方式，選出自己的總統，「用自己的方式，向全世界發出民主、自由的光，向華人世界發出尊嚴、希望的光」。蔡英文續指，選舉結束了後，台灣要繼續向前行，「今年吃年夜飯的時候，不管大家電視想看哪一台，我們都是一家人」，並強調「只要家庭和諧，國家就會團結」。

蔡英文向在農曆新年期間仍在崗位上努力的人們表達感謝之意。（影片截圖）

另外，由於台灣日前也出現一宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，蔡英文亦特別在社交平台上發文提醒，希望要民眾訪友拜年都要注意勤洗手，搭乘交通運輸工具，要注意衛生管理，防疫工作不可少。蔡英文又稱台灣政府也會持續做好防疫相關工作，對於疫情的發展也會密切注意。

（綜合報道）