蔡英文與美參議員越洋通電話　稱台美將在經濟與安全方面持續合作

台灣總統府22日表示，蔡英文21日晚間和美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）進行越洋通話，賈德納致電祝賀蔡英文勝選連任，並強調將致力促進台美雙邊關係及支持自由民主台灣，雙方將在經濟、安全方面等議題上持續合作。 蔡英文則表示，未來台灣面對大陸的挑戰會愈來愈艱難，美國的友誼及支持對台灣來說，至關重要，也期盼未來能夠有更緊密的合作關係。

蔡英文21日晚間和美國參議員賈德納進行越洋通話。（台灣總統府提供）

根據台灣總統府釋出的訊息，蔡英文還提及，她記得2019年7月「自由民主永續之旅」在美國丹佛過境，拜訪賈德納的家鄉科羅拉多州，是非常愉快的經驗，感謝賈德納的熱情接待，希望未來有機會能夠再度拜訪。

據了解，是次談話，台灣方面除了蔡英文本人以外，國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮等均在座陪同。

台灣外交部則表示，自1月11日大選後，至今已有包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及參議院代議長葛萊斯里（Charles Grassley）在內共79位美國聯邦參、眾議員陸續以發表國會演說、公開聲明、致函或透過社群媒體推文等方式分別向台灣表達祝賀與肯定。台灣外交部誠摯感謝美國友台參議員及眾議員不分黨派、一致力挺強化台美關係，未來也將繼續與美國行政部門及國會持續深化台灣與美國奠基於共享價值的全球合作伙伴關係。