民進黨迎「後蔡英文時代」　蔡英文：沒有所謂指定接班事情

在台灣總統蔡英文高票連任、將繼續第二任期之際，民進黨如何因應「後蔡英文時代」的接班問題，逐漸浮出枱面受外界矚目。 蔡英文在1月20日（周一）播出的電視台專訪中針對未來接班人選，稱民進黨內連一位現任總統都要經過初選，沒有所謂的指定接班問題，黨內包括賴清德等人條件都很好，她雖是領導人，但不能在這些事情上去做任何的偏好，「我的責任就是維持一個公平的平台」。

蔡英文高票連任、將繼續第二任期之際，民進黨如何因應「後蔡英文時代」的接班問題，逐漸浮出枱面受外界矚目。（多維新聞）

蔡英文表示，她對未來的人事布局沒有特別的想法。蔡英文強調，民進黨有一個傳統，就是沒有人可以指定什麼事情，一切都按黨的規矩來，尤其民進黨內，連一個現任總統尋求連任都要經過初選，所以沒有所謂指定接班的事情，一切都是個人的努力，民進黨裏面有很多比較年輕的世代，包括賴清德等人的條件都很好，她算是領導人，不能夠這些事情上去做任何的偏好，只能維持一個公平的平台。

關於外界關心美豬、美牛問題會否有開放進口時間表，蔡英文說，這確實是台美經貿關係上一個重要的議題，但這個問題的處理，並不是一個漫天要價的處理，還是要有一定的規則去遵循，台灣民眾的健康一定是一個最重要的考慮標準，至於要怎麼判斷，則是要用國際的標準和科學的證據，來做最後的判斷。

蔡英文坦言，從美國的角度來看，美國確實覺得美豬、美牛問題應該要趕快解決，她認為這是一個長期存在的議題，與選舉並沒有特別的關係，選舉結束了，或許有人會期待，雙方是不是可以再看看，有沒有辦法解決這項問題，就她來看，這項問題沒有時間表的問題。

蔡英文強調，如果熟悉談判，相關國家的施壓是談判世界裏每天都會發生的事情，「你每天都要承受這些」，但有些事情，只要有足夠的耐心、處理壓力的能力，它終究會解決。