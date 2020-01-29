【武漢肺炎】台灣8確診個案接觸者460人　電子監控27人通報有症狀

﻿武漢肺炎疫情持續延燒，台灣至今已累積8名確診個案。台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前確診8宗個案的接觸者共有460位，其中27人有症狀已經通報，其中12人已排除、5宗初次檢驗陰性，10宗仍在檢驗中。

對460名接觸者「電子監控」

莊人祥說，460位跟確診個案接觸的人，從29日開始試行「電子監控」，主要方式是發給他們每人一部手機，讓衛生局人員、里幹事、里長等人，可以透過加聊天軟件LINE的方式，每天針對接觸者做一次回顧、通話，也可以視像通話看看他的狀況如何。

武漢肺炎疫情肆虐，台灣加強防疫措施。（資料圖片）

他表示，由於基站的範圍有限，如果手機離開原本的基站範圍，就會馬上被通報。如果發現接觸者離開定點，或是有特殊情況，會透過發短訊的方式做確認，如果沒有回應，警政單位可在第一時間去協助了解。

若接觸者外出將手機放在家裏，被衛生機關隨機撥打時抓到，將有可能受罰：

居家檢疫：如果違反了規定，擅自離開，可依《傳染病防治法》第69條，開罰1~15萬元新台幣（約合2600~38800港元）； 居家隔離：如果違反了規定，擅自離開，可依《傳染病防治法》第48條，開罰6~30萬元（約合1.55萬~7.75萬港元），或是強制安置。

而如果這460位的監控施行順利，廠商也及時提供相關設備，就會針對其餘1600多名的疑似個案、疑似接觸者等人進行監控。

指揮中心統計，周二（28日）台灣新增96宗「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，目前累計達621宗個案，含8名確診、386名排除、227名正在隔離檢驗，其中92名初驗陰性、其餘待檢驗。目前8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，目前個案病程狀況都有上呼吸道症狀合併發燒，還沒有出現中國大陸部份病例的相關腸胃道症狀。

擴散風險台灣排第2 莊：未考量防疫措施

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學與工程中心周日（26日）發布2019新型冠狀病毒疫情預測圖，根據各個國家和地區與中國大陸人員交流規模以及飛機航班等數據推測，在武漢肺炎潛在擴散風險最大的23個國家和地區中，擴散風險最大的國家是泰國，台灣則排名第2。

對此，莊人祥表示，上述預測未考量台灣已執行的防疫措施，如禁止大陸團來訪、湖北來台居家檢疫等，執行這些措施避免可疑個案到處走動，會改變預測，再加上病毒基因無太大突變等原因，研判台灣疫情擴散風險低，目前無延後開工、開學措施。

（聯合報）