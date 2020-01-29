【武漢肺炎】北京藥房N95口罩賣85元人民幣一個　遭重罰300萬停業

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐內地，口罩等物品都供不應求，有店鋪坐地起價。內媒報道指，北京一家藥房因大幅提高口罩售價，將被處以300萬元（人民幣，下同）的行政處罰，目前涉事藥店已關門停業。

《北京日報》及《新京報》29日（周三）報道指，1月23日，北京市豐台區市場監管局根據舉報，對北京市濟民康泰大藥房豐台區第55分店大幅抬高N95型口罩銷售價格的行為進行檢查。

經調查，該藥房藉口罩等防疫用品需求激增之機，將進口價格為200元一盒的3M牌N95型口罩（十個裝），大幅提價到850元一盒（平均85元一個）對外銷售，而同時期該款口罩的網絡售價為143元一盒。

依據《價格法》等法律法規，豐台區市場監管局已向該藥房送達《行政處罰聽證告知書》，擬對其作出罰款300萬元的行政處罰。這是北京市場監管部門在抗擊新型肺炎疫情過程中，查處擾亂市場價格秩序違法案件中開出的首個罰單。根據《價格違法行為行政處罰規定》，情節較重的處50萬元以上300萬元以下的罰款。對於此案，市場監管部門開出300萬元罰單屬於高限處罰。

北京市市場監管局相關負責人表示，將嚴肅查處借疫情防控之機囤積居奇、捏造散佈漲價信息、哄抬物價等擾亂市場價格秩序的違法行為。

1月23日以來，北京已累計對31件價格違法案件立案調查，其中1月28日立案15件。

（《北京日報》）