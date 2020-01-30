民進黨黨團籌備會　推舉游錫堃角逐台灣立法院長

民進黨立法院黨團於1月30日舉行籌備會，會上已正式拍板黨團將推派準立委、台前行政院院長游錫堃與現任立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」角逐立法院正副院長。由於民進黨在2020年立委選舉拿下立法院過半數立委席次，「堃昌配」基本上已經形同準立法院院長與副院長，而立法院正副院長的投票將於2月1日開議當日舉行。

先前英系大將、立委陳明文曾於1月22日公開表態爭取民進黨立法院黨團總召，形同對長期擔任綠營總召的柯建銘構成考驗，但1月30日在第十屆民進黨立法院黨團籌備會之前，柯建銘與陳明文一同出現於記者面前，而陳明文在眾人面前公開表態將支持柯建銘續任民進黨立法院黨團總召。

陳明文（左）在受訪時表示，他昨天接到柯建銘（右）電話尋求支持，於是就決定支持柯建銘續任總召。（譚英瑛／多維新聞）

柯建銘會後受訪時表示，民進黨立法院黨團籌備會旨在決定黨的立法院正副院長人選，再來則是決定黨團幹部（三長）人選；他說，游錫堃過去曾任行政院院長、總統府秘書長等職，以其長期累積的聲望與威望，黨團當然極力支持他成為立法院院長候選人，並盼未來立法院能在游的領導下，展開新氣象。

立法院副院長蔡其昌（左一）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（左二），游錫堃（右二）、民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右一）於黨團籌備會後一同接受媒體聯訪。（譚英瑛／多維新聞）

被推舉為立法院院長的準立委游錫堃則表示，非常感謝民進黨團對他的支持，未來一定會跟副院長蔡其昌與由總召柯建銘領導的民進黨團密切合作，希望能竭盡所能來增進人民福祉。

由於民進黨立法院黨團第九屆第八會期的幹事長管碧玲、書記長李俊俋將隨立法院換屆而卸任，民進黨立法院黨團也於30日籌備會上決定新任幹部接任人選，將由立委陳亭妃接任黨團書記長、立委鄭運鵬接任黨團幹事長。