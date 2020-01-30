國民黨代理主席籲藍軍：勿內鬥內行、外鬥無膽

林榮德在國民黨敗選後，出掌代理黨主席一職。（中央社）

國民黨1月30日，也就是農曆春節過後的首個開工日舉行新春團拜，代理主席林榮德在致詞時表示，儘管國民黨在1月11日的台灣總統大選中挫敗，但越是低迷，就越要奮起，自己會穩定軍心，率國民黨度過難關。林榮德也呼籲，希望參加國民黨主席補選的同志不要互相攻擊，給外界見縫插針的機會，「從今而後有話黨內說，不要內鬥內行、外鬥無膽。」

林榮德1月30日主持國民黨新春團拜，身旁站著馬英九、吳敦義。（楊騰凱／多維新聞）

此次出席國民黨新春團的黨內要角，包括代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗，還有前國民黨主席馬英九、吳敦義，以及前國民黨副主席林豐正、曾永權、郝龍斌等，以及多位國民黨新科台灣立委當選人。

林榮德在致詞時表示，各界要求國民黨改革聲音非常大，因此黨內也立刻提出方向與方案，第一是以年輕化導向，改變黨的結構，力求能與青年溝通、獲得共鳴，做好世代接替。第二是成立改革委員會，成員包含國民黨籍縣市長、民意代表、社會賢達、青年代表等，落實民意化與年輕化，並於改革委員會底下設置組織改造、兩岸論述、青年參與、財務穩健等四個小組。

林榮德指出，2016年國民黨在大選中挫敗，當時也成立改革委員會，卻沒有實際用心檢討及改革，才會造成這次選舉大敗，未來新任主席必須主導改革，給予全新的論述與作為，讓國民黨煥然一新。林榮德也鄭重呼籲各界應遵守黨章、黨規，尤其是參選黨主席補選的同志不要互相攻擊，給外界見縫插針的機會，「從今而後有話黨內說，不要內鬥內行、外鬥無膽。 」

林榮德強調，事實上國民黨歷經多次挫敗也都沒倒下，就算是現在，也還有15席縣市長、19席縣市議會議長及基層優勢，只要堅定改革，必能脫胎換骨、浴火重生。

適逢武漢肺炎防疫期間，不少國民黨大老連新春團拜都戴著口罩。（中央社）

吳敦義致詞時則說，國民黨2016年遇到空前挫敗，但2018年馬上贏得15席縣市長及19席縣市議長，顯見國民黨遇到挫折，只要更團結同心合力，就能贏回民眾的信任與支持。3月7日的國民黨主席補選及中常委改選，他盼有決心意願的同志，都能踴躍參與競選，也希望全體黨員選出最能團結全黨人選，率國民黨恢復往日的輝煌與活力。

馬英九致詞時表示，國民黨必須改革進步，才能獲得民眾的信任、重返執政，儘管輸了大選，但沒有輸掉信心，要相信事在人為、有志竟成，必須要找出為何2018年大勝，但僅在14個月後就大敗的原因，以坦率、客觀的態度檢討，對症下藥，提出改革方案實施。