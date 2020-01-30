【武漢肺炎】防疫情擴散　台北國際書展延期至5月上旬舉行

一年一度的台北國際書展原定於2月4日到2月9日於台北世貿一館、二館舉行，但因應武漢肺炎疫情，為了確保參展者和觀眾的健康，台灣文化部、台北書展基金會以及出版業者在1月29日晚間開會，最終在1月30日宣布書展將延期至5月7日至12日。

台北國際書展廣邀國際的知名作家參展，是台灣年度出版業愛書人的盛會。（袁愷勛攝）

台灣中央疫情指揮中心在29日召開記者會，專家諮詢小組召集人張上淳則提到，台灣舉辦的大型活動也都還是可以繼續舉辦，不用取消，但部分族群例從陸港澳地區回來的人，特別是湖北省回來的人，就不要參加，目前在台中舉辦的2020台灣燈會、在台北舉行的國際動漫節、國際電玩展等都如期舉辦，目前僅台北國際書展宣布延期。

台北國際書展（Taipei International Book Exhibition）在兩岸三地華文市場以其多元化、講座多樣化和國際交流著稱，兩岸三地的圖書齊聚一堂也是台北國際書展歷年的賣點之一，尤其是在台灣不易尋找的簡體書，而能與大陸作家進行面對面的交流也是吸引書迷的賣點，第28屆台北國際書展已邀請在國際文壇中享負盛名的馬建（《肉之土》、《陰之道》）與虹影（《上海之死》，改編電影《蘭心大劇院》已在台灣上映）等人，也邀請日本、韓國等重量級的代表作家來參加論壇與座談會。

台北書展從1987年發展至今已經成為台灣最重要的出版商聯合圖書大型展覽活動，每年吸引眾多人潮。2019年第27屆台北國際書展在6天展期中湧進58萬人次的人潮，創下單日16萬人次進場的新紀錄。但是考慮到台北國際書展在密閉的室內空間舉行且人潮擁擠，加上書展會有握手、簽書會等近距離的接觸，台北國際書展除了1月28日就在官方網站倡導防疫知識外，在經過出版業者、台灣文化部、書展基金會共同討論後宣布延期。

不過書展停辦與否除了疫情考慮舉辦成效也是決定是否延期或取消的關鍵。以2018年為例，第26屆台北國際書展中因為時間趕在農曆新年之前、受花蓮大地震災情等因素影響，參展廠商與人流量都不盡理想。

出版社社長：非常為難但支持

台灣獨立出版社逗點文創結社社長陳夏民1月29日在該出版社的臉書貼文指出，開工第一件事就是代表獨立出版聯盟到文化部開會，討論今年台北國際書展因應新型冠狀病毒的措施。他在貼文提到，內心的確閃過如期舉辦的念頭，畢竟已經投注許多心力在上頭，再加上書展對於逗點或類似我這樣的小出版社而言，可能是一年當中最重要的大事以及收入來源。但考慮這一次的新型冠狀病毒，不僅潛伏期長在無發病狀態下就能傳染，更不用說除了口沫傳染之外，也有能接觸傳染，真的非常為難。

而在開會後陳夏民則在貼文中補充，在參考了防疫指揮中心的專業意見後，獨立出版聯盟大概理解，現階段其實不是針對疫情，而是必須以舉辦成效來作為最重要考慮點。對於最後文化部和書展基金會做出的決定，他在貼文中提到，他都會以出版社一員的立場來支持。