【武漢肺炎】外地訂口罩注意！日本郵便局：寄往中港兩地郵件延遲

【口罩短缺】香港市民對口罩的需求因防範武漢肺炎激增，市面上一罩難求，不少人家中存貨也只能應付短時間。只要商舖有口罩出售定必大排長龍。亦因本地口罩短缺，部分人會選擇在外地網購口罩，其中日本就是目標市埸之一。不過，就算能在網上成功付費，但也未必如期從日本運到手中……

日本郵便局：郵件延遲寄出

有鑑於全球多個地方對口罩或清潔消毒用品的需求都大增，國際郵件的使用量因而提升。面對國際郵件急增，日本郵便局發出官方公告，指郵便局與日本機場及國際交換局已加快處理通關手續，但國際郵件仍有機會延遲寄出，特別是使用EMS（Express Mail Service／國際特快專遞）的郵件。

日本郵便局：寄往中港兩地郵件延遲（Twitter @tty1971）

（Twitter @tty1971）

中﹑港郵件疑被保留？

日本郵便局發出公告的同時，在 Twitter 上也有日本網民上傳在郵便局看到的告示，指現時寄往中國和香港的 EMS、航空郵件和 SAL 郵件會被暫時保留，重新運送將會有新的通知。因此，不論延遲還是保留郵件，大家現階段在日本網站上購入口罩，在短期內應該也難以寄回香港。

點圖放大睇選消委會的口罩報告：

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佩戴口罩 6 大注意點：