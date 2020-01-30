【武漢肺炎】台灣紅十字會：決定向大陸捐款20萬人民幣

武漢新型冠狀病毒疫情持續，台灣紅十字會今天（30日）發出公告，決定向大陸捐款20萬元人民幣，就地採買、提供口罩給疫區弱勢群體。

公告指出，台灣紅十字會率先捐款20萬元人民幣，就地採購、提供口罩給疫區弱勢族群，完善疫區自主防疫工作，強調會在遵照台灣政府規定下，緊急採購陸方確認急需的醫用防護衣、防護眼鏡及口罩等醫療物資，並運送至疫區。

隨公告附上的「大陸地區新型肺炎防控急需醫療物資一覽表」顯示，要採購的物資包括醫用耗材和醫療器材兩大類。前者包括N95等級口罩、護目鏡、外科口罩、防護面罩、防護服、乳膠手套、手術衣帽等，後者則包括新型冠狀病毒的檢測試劑盒。表格中還註明部份物資需要符合的大陸相關國家標準。

公告還提及「急刻救援！Everywhere for Everyone Ⅱ勸募專案」，提供捐款途徑及聯繫方式，並請台灣社會各界「化愛心為捐款」。

台灣紅十字會曾為紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的成員。（資料圖片／聯合報）

公開資料顯示，台灣紅十字會名為「中華民國紅十字會」，前身為1904年3月10日創立的上海萬國紅十字會，歷經大清帝國紅十字會、中國紅十字會等名稱更迭，於1933年定為現名，1949年隨國民政府遷至台灣。目前組織結構包括總會、有6個分會及20個支會，共27個獨立的法人機構。

1971年，台灣紅十字會在紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的席位被中國大陸取代，此後台灣紅十字會試圖延續國際紅十字與紅新月運動的內涵，與各國紅十字會、紅新月會、紅十字國際委員會（ICRC）、IFRC積極交往，爭取參與各項國際會議及有關人道的任務。

（綜合報道）