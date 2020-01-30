【武漢肺炎】陸委會：400位滯留武漢及其周邊城市台人求助返台

武漢肺炎疫情牽動兩岸，1月30日，台陸委會發言人邱垂正指出，目前約有400位滯留武漢及其周邊城市的台人登記求助，希望政府協處返台。同時，尚未收到有滯陸台人感染武漢肺炎的案例。他強調，台灣政府有透過兩岸各種既有溝通聯繫機制，向陸方提出包括專機接回等方案，如果陸方真心重視關懷台方滯留人員的健康權益，應儘速回應台方呼籲與需求。

邱垂正強調，如果陸方真心重視台人健康權益，應儘速回應台方呼籲。（楊家鑫／多維新聞）

1月30日，台陸委會舉行例行記者會。針對大陸國台辦日前未正面回應台灣專機接回滯留武漢台人的方案，邱垂正表示，台方很早就透過兩岸既有溝通聯繫機制，向陸方表達對滯留台人的關切，也提出各種協處方式，包括專機接回。

邱垂正指出，大陸為了防控疫情蔓延，對武漢與鄰近城市進行管制。自1月24日至30日午間，海基會與陸委會總計收到252通求助電話，反應自己或親友滯留武漢無法返回，希望台政府協助返台。

他表示，接到許多陳情電話後，陸委會與海基會透過兩岸既有溝通聯繫管道向陸方表達，應妥善照顧台方人員，也向陸方探尋可能協處方式，如果陸方真心重視關懷台方滯留人員健康權益，應儘速回應台方呼籲與需求。

他說，截至目前為止，尚未收到台人在武漢感染的案例，海基會也委請當地台商協會，建立滯留台人聯絡機制，及時了解相關需求，適時提供協助。根據群組統計，約有400人登記求助，希望政府協處返台。

另一方面，關於教育部出台文件要求赴台求學的陸生必須「集中監測管理」14天，被抗議是「歧視」，對此，邱垂正表示，將陸生集中監測「照顧」，目的是希望確保所有學生有健康安全的求學環境，其中監測照顧是以一人一房為原則，避免造成交叉傳染，目前教育部已請各校研議陸生來台集中監測照顧的相關計畫，計畫必須經過台灣教育部與台灣中央流行疫情指揮中心審核通過後，才會開放陸生來台。

他說，在台就學陸生不像一般台灣民眾在台灣有住所，可以在家庭系統支持下自行隔離。陸生除了住校，也在外租屋，如果出現緊急疫情醫療需求，恐無人關心，及時協助。因此基於維護陸生健康、落實防疫管理考慮，由學校來提供陸生相關防疫隔離措施與生活照顧，實為合理又必要。

面對新型冠狀病毒，中國大陸防疫總動員。圖為加速趕工中的武漢火神山醫院，將收治武漢肺炎病患。（新華社）

他強調，陸委會將持續與教育部密切聯繫，要以關懷輔導的立場，做好防疫工作，維護校園健康安全，並確保陸生學習權益。也呼籲社會各界要以正面態度，以關懷為本，把陸生當「自己的孩子」，聯手防疫。事實上，新加坡、香港的一些大學，對於陸生返校也有類似作法，不存在「歧視」的問題。

此外，關於大陸配偶返台的管制，邱垂正表示，對於陸配自大陸返台，若有湖北旅遊史，是要限制居住，自主管理14天；若無湖北旅遊史，則是自主健康管理14天。