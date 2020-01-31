【國民黨主席之爭】郝龍斌領表參選　將對決江啟臣

國民黨主席補選之爭正式開戰。代表青壯世代的立法委員江啟臣在1月30日率先領表搶下參選「頭香」，前台北市長郝龍斌一日之後，在1月31日委託前立法委員吳育昇出馬代為領表，成為投身黨主席補選的第二人。

由於此次國民黨主席補選，67歲的郝龍斌與47歲的江啟臣是最被看好的兩人，也因年齡的差距，使外界將國民黨選戰視為黨內的世代之爭。然而吳育昇在領表過後向媒體表示，這些年國民黨的競爭都是跨世代的，自己不認為郝江之間是世代之爭，而是黨內的良性競爭，不論誰當選，都是世代最佳整合。至於郝龍斌也認為，這非世代對立，也非世代競爭，而是世代整合。

郝龍斌委託前立法委員吳育昇代為領表，吳育昇事後接受媒體聯訪。（洪嘉徽／多維新聞）

吳育昇指出，國民黨沒有內鬥的本錢，有人說應禮讓給青年世代接班，但他個人認為，如果只有江啟臣一人參與黨主席補選，這不叫世代接班，反而變成國民黨內無人敢於承擔競逐主席職務，並不符合社會各界的期待。對郝龍斌年紀大的質疑，他更不以為然，畢竟年齡不是問題，民進黨主席卓榮泰也超過61歲，卻沒人指民進黨主席應交班給三十歲、四十歲的年輕人，國民黨已經敗到這般田地了，不應在年齡上做文章。

江啟臣1月31日也到黨中央接受媒體聯訪。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣1月31日赴黨中央出席立委座談會時也向媒體表示，不能簡單用年紀把選舉進行化約，大家只要符合資格都能參與黨內的民主選舉，也許每個人理念不同，但可以彼此尊重，重點是競爭黨內職務時，過程透明公開。

至於國民黨新科不分區立委鄭麗文也於出席座談會時接受媒體訪問，談到郝江兩人的對決，鄭麗文指出，世代之爭是一個非常簡化的說法，本次國民黨在大選中遇上一大問題，就是年輕選票大量倒向民進黨，國民黨如何重新與年輕世代對話，真正了解年輕世代的想法，甚至包括從政機會，國民黨都應該向年輕世代開啟大門，並且改革形象以符合年輕人的期待，若因此就引起黨內的世代鬥爭，其實是不智的。

鄭麗文說，國民黨最需要的是團結，並展現改革決心，才不會再讓外界看笑話。