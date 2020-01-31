國民黨立法院黨團幹部改選　新任總召矢言捍衛黨團自主

國民黨於1月31日上午舉行新科立委座談會兼黨團第十屆第1會期幹部選舉，會後終決定由國民黨立委林為洲出任該黨立法院黨團總召、立委蔣萬安擔任立法院黨團書記長、立委林奕華為首席副書記長，更決定國民黨立法院黨團將推派立委賴士葆、楊瓊瓔角逐議長、副議長。

新任國民黨立法院黨團總召林為洲。（譚英瑛／多維新聞）

在國民黨於2020年總統與立委選舉大敗之後，黨內興起一波「世代交替」、「青壯派接班」的聲浪，而這也連帶影響這次國民黨立法院黨團幹部的選舉，不論是以不分區立委身份重返政壇的鄭麗文，或順利連任的林為洲、林奕華與蔣萬安均屬於藍營「青壯派」，某種程度也顯示藍營「青壯派」勇於改革的一面。

林為洲於1月29日正式宣布參選總召一職時曾主張，未來國民黨團必須做到三項改變，一是「反對、支持政策的論述要講清、說明」、「提出與堅守自我政策、議題的主張與價值」、「深耕民生議題，與民眾對接呼應」；林為洲在31日受訪時也表示，未來擔任總召，他將提升國民黨黨團戰力、強化對執政黨的監督力道、捍衛黨團自主，並「包容（黨內）的多元價值」，而他也將會協助新任黨主席改造國民黨。

新任國民黨立法院黨團書記長、蔣經國之孫蔣萬安。（譚英瑛／多維新聞）

由於這次國民黨在2020年大選的年輕選票上徹底「崩盤」，選後的「世代交替」論配上黨主席與黨團幹部改選，某種程度也讓外界好奇藍營是否進入了「世代之爭」，輿論更將這次黨團幹部選舉視為藍營黨主席之爭的「前哨戰」。對此，林為洲則於31日受訪時表示，過往黨團在年改、同婚、反修例運動等議題上，價值太過於傾向一邊，黨團內有資深者、中生代，也有比他更年輕的時代，各世代應該團結，而未來他將致力於平衡黨團內的多元價值與聲音。

至於立法院龍頭、副龍頭選舉，國民黨也在座談會上「共同推舉」賴士葆與楊瓊瓔搭擋競選正副院長，黨團成員並一致承諾將票票入櫃，全力支持黨團推派的人選。