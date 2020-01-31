游錫堃拜會民眾黨　爭取支持角逐立法院院長

繼以民進黨推派立法院正副院長候選人身份拜會時代力量立院黨團之後，「準」立法院長游錫堃、副院長蔡其昌與民進黨立院黨團書記長陳亭妃今天（31日）造訪台灣民眾黨，有別於上次拜訪係為了向該黨「拜年」，這次游錫堃明確表示，希望能爭取民眾黨對他參選立法院院長的支持。

雖然曾任行政院院長、民進黨黨主席等職，但對游錫堃來說，這卻是他第一次當立委，並在民進黨立法院黨團的支持之下當上「準」立法院院長，因此在春節前後，他也跑遍各黨，就為了拜年請益，兼「拜票」。（洪嘉徽／多維新聞）

面對游錫堃等人特來拜會，準民眾黨立委賴香伶當場以民眾黨黨團準總召的身份，向游錫堃等人表達民眾黨盼執政黨能推動「選舉年齡下修至18歲」、「居住正義」、「財政收支劃分」等訴求。

由於新型冠狀病毒疫情延燒，故不論是民眾黨準黨團總召賴香伶（左）、游錫堃（中）或立法院副院長蔡其昌（右）均戴上口罩展開對話。（洪嘉徽／多維新聞）

除此之外，由於小黨在立法院容易受到制度性忽視，更難影響關鍵法案訂定，故賴香伶在會談中指出，希望未來上任的正、副議長在立法院議事的相關程序時，切勿忽略小黨議題與法案。

基本上下修台灣人投票年齡倡議並非專屬於民眾黨，先前各倡議團體與民進黨立委參選人等都已經提出該倡議，但因為該倡議事涉修憲，未來仍需看身為立法院最大黨的民進黨要如何與在野與社會溝通，才可能讓18歲投票權從所謂的「倡議」，變成「事實」。（洪嘉徽／多維新聞）

面對在野黨對執政方的期待，不論是下修選舉權行使年齡或「國家治理」、「財政紀律」等議題，游錫堃皆正面回應，稱「非常好」，允諾保障立法院各黨團未來受到「公平」對待，各黨提出的任何法案他也將在維持「程序正義」的前提之下，兼顧議事效率與品質；游錫堃更期許自己能在過去四年院長蘇嘉全的立法院改革基礎之上，繼續深化立院改革。

至於民眾黨拋出的「選舉年齡下修至18歲」，恐涉及到修憲議題，游錫堃表態指稱，「態度開放」，憲法制定權在立法院，未來只要有立委透過法令程序提出草案，他身為立法院院長都是「樂觀其成」，若有機會的話，亦將大力協助推動。

台灣民眾黨發起人、準立委蔡壁如針對（準）民眾黨立法院黨團人事指出，未來黨團主任將由陳琬惠擔任、副主任則為前台北市副發言人柯昱安擔任，而目前民眾黨發言人未來也將同時擔當起黨中央與黨團的對外發言角色。（洪嘉徽／多維新聞）

台灣第十屆立法委員將於2月1日上任，屆時也將選出立法院正副院長。但由於民進黨在2020年立委選舉贏得過半數立委席次，基本上第十屆的正副院長也已提前出爐，將由游錫堃擔任院長，而蔡其昌則續任副院長。