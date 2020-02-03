【武漢肺炎】蔡英文籲聯合國正視台人權益　勿讓防疫出現破口

台灣總統蔡英文今天（3日）在接見歐洲在台商務協會理事長尹容時，呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾的健康權益，尤其台灣在此次武漢肺炎疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。蔡英文也特別感謝目前歐盟已經表態支持台灣被納入WHO，強調台灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中，貢獻國際社會。

蔡英文表示，歐洲在台商會一直是強化台灣、歐盟間經貿合作最重要的推手，尤其2019年商會的組織會員數首度超過400名，個別會員也突破900人，顯示台灣和歐盟間的交流也越來越蓬勃發展；台灣和歐盟間的各項合作，在近年來都有不錯的成績，尤其在經貿方面，雙邊貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在台直接投資，這3年也大幅成長。

蔡英文接見歐洲在台商務協會理事長尹容，呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾的健康權益。（台灣總統府提供）

蔡英文指出，尤其在離岸風電產業方面，也帶動非常多重要的建設，以及整體再生能源的發展，她要代表台灣政府感謝歐盟各界對於台灣推動再生能源政策的大力支持，並相信透過這些密切合作，有助於促進台歐雙方更緊密的鏈接，也為未來台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟良好的對話契機。

蔡英文接着感謝尹容（Giuseppe Izzo）對台灣的堅定支持，並指出目前武漢肺炎疫情對全球產生很大的影響，目前世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO），這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，卻仍然因為政治因素，把台灣排除在全球防疫體系之外，她呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾的健康權益，防疫是全球性的事務，尤其台灣就在此次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。

蔡英文說，目前歐盟已經表態支持台灣被納入WHO，台灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中，貢獻國際社會，也希望在新的一年，台灣和歐盟的關係能更上一層樓。