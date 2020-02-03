【武漢肺炎】第一批滯留武漢台人將返台　台商盼「將心比心」

武漢肺炎疫情大規模爆發後，武漢封城管制，數百名台灣人滯留。經過多方努力，這些台灣民眾終於可以返台，湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文於當地時間2月3日表示，第一批返台的台人預計搭乘3日晚間6時50分的班機直飛桃園機場，這批台人八成都是短期赴陸，這時候應該少一點政治，多點人情味，將心比心，不要讓同胞的回家路變遙遠。

徐正文一度哽咽說道，一定要讓我們的同胞回家，不要讓他們被放生。並感謝兩岸政府的協助。（楊家鑫／多維新聞）

2月3日下午，湖北武漢台胞返鄉後援會代表、台北市家長會長協會總會長徐正文召開記者會。針對滯留武漢台人包機返台，徐正文指出，希望返台的台人約有500人，已看到當地台辦與台協的通知，第一批200多人將搭乘3日傍晚6時50分的上海航空，從武漢直飛桃園機場，上機前會做檢疫，健康無慮才能登機，班機預計晚間9時多抵達。

他表示，第一批回去的台人基本上以武漢地區為主，其他地區也有收到通知，預計4日集合，會有台辦安排專車接送，5日搭乘第二班包機回台，這一批預計也有200多人。

關於台灣方面是否派人前往協助以及雙方政府協調過程，徐正文表示，不太清楚其中細節，自己與滯留民眾溝通比較多。

第一批返台的滯留武漢台人搭乘專車前往機場，圖為上車前消毒。（湖北武漢台胞返鄉後援會代表提供）

有媒體追問為何是用陸籍航空，而非台灣的華航？徐正文表示，可能雙方都有考慮，大陸那邊直接飛比較快，就像春節包機一樣，有大陸飛機飛來台灣很正常，以時間為考慮，老弱婦孺優先，這比較合理方便。

他指出，這些人八成都不是常住武漢的，有年輕人出差武漢被困回不來；有學生考上好學校，怕來不及返台就學要重考；還有去昆明旅遊的家庭在武漢轉機被留下來，過了終生難忘的新年。

他呼籲，兩岸一家親，都是同胞，這時候應該少一點政治，多點人情味。希望本着對同胞的愛，將心比心。台政府應做好防疫讓他們回家，不要讓他們覺得回家的路很遙遠。

徐正文表示，其實這段過程相當艱辛，兩岸的特殊性造成很多不必要的溝通過程，許多滯留當地的台人原以為返台無望，群組內一片悲悽。

他甚至一度哽咽說道，「一定要讓我們的同胞回家，不要讓他們被放生，相信兩岸政府都看到，這是同胞親人，所以都願意協助他們回來，這此代表他們謝謝兩邊政府。」

徐正文現場連線第一批返台的民眾李小姐，她說，知道第一批有自己的名字，心情很激動，也很感謝。（楊家鑫／多維新聞）

此外，現場徐正文還以手機視訊通話一位赴武漢旅遊被困的李小姐，她說，心情很激動，知道第一批返台名單有自己的名字，真的很高興，終於可以回家了，很感謝當地台辦台協，還有海基會，以及各方的幫助。