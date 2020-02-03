【武漢肺炎】國民黨立院黨團籲大陸支持台灣加入WHO

新型冠狀病毒疫情叩關，也燒出了台灣無法參與世界衛生組織（WHO）的窘境。國民黨立法院黨團當地時間2月3日發出聲明稿呼籲大陸，若真心關心台灣健康，應放下所有「非防疫考量」，全力支持台灣加入WHO與世界衛生大會（WHA）。

國民黨立法院黨團認為，維護人類的健康福祉是普世價值，強化醫療人權更是世界各國努力的目標，但由於大陸自私考量，將導致防疫出現大漏洞，因此國民黨團嚴厲譴責大陸以濫用政治因素、意識形態不斷打壓台灣參與WHO、WHA的機會，而此舉粗暴、無情的動作，將嚴重打擊全球共同防疫的決心與努力，更無視台灣與世界疫情資訊無法分享對接，毫無人道可言。

除了國民黨立法院黨團發出聲明盼大陸能支持台灣加入WHO之外，聯合國協進會、世界台灣醫衛總會（GTMA-Global Taiwan Medical Alliance）、民進黨立委黃秀芳等人也於3日拜會台灣立法院四個朝野黨團，呼籲立法院應於開議後儘速通過「台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文」。

針對2020年立法院是否能順利通過台灣加入WHO決議文，蔡明憲認為，基於今日協進會等團體拜訪朝野黨團均得到正面回應，再者不論是加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、日本首相安倍晉三都曾公開表示對台灣加入WHO的支持，還有蔡政府對於台入WHO議題也比往年更加積極，因此他對於立法院通過加入WHO決議文感到十分樂觀。

聯合國協進會等團體認為，該決議文內容須包含：抗議中國大陸打壓台灣參加WHO決議、朝野共同支持台灣參加WHO決議，更需呼籲WHO儘快將台灣排除於大陸疫區範圍之外，「因為台灣不屬於中國」。