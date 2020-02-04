友邦挺台參加世衛會議　未見尼加拉瓜

世界衛生組織（WHO）於2月3日召開執委會（EB），其間多個台灣友邦為台灣無法或僅能有限參與技術性會議、專家會議等，進行有力發言，而在台灣2020總統大選選前曾傳出邦誼不穩的尼加拉瓜，其代表雖有出席該場會議，卻未見有挺台表現，另引起台灣方面側目。

對此，台外交部發言人歐江安2月4日表示，台灣持續跟友邦、友好國家保持密切聯繫，而2020年推案的環境相當特殊，新型冠狀病毒的疫情蔓延，已經被WHO宣布為緊急事項，更凸顯台灣應該要被納入全球衛生體系的必要性跟急迫性。

歐江安說，目前台灣有10例確診，台灣卻未能夠被完整地參加WHO的防疫會議、活動以及專家會議，台灣被排擠也引起國際高度關切，引起層級更高、更廣泛的支持，例如美國、加拿大、日本的支持，或是歐盟對外事務部以及許多友邦、友好國家的高層、國會議員等，均表達支持台灣參與WHO。

歐江安透露，台灣已經獲得初步進展，在舉行EB執委會的過程中，包含史瓦帝尼（斯威士蘭）、巴拉圭等友邦都有為台發聲，為台灣有力直言，抨擊WHO在政治干預下，讓台灣無法或僅能有限參與WHO，強調台灣的技術專家無法參加WHO的技術會議，是讓台灣人民暴露在疫情之下，全球的衛生社群應該正視並解決這個問題。歐江安隨後表示，其他友邦的發言，外交部都會密切的關注。