大陸轟台為加入WTO編織謊言　台外交部斥陸展「邪惡本質」

世界衛生組織（WHO）執委會（EB）於2月3日召開，中國代表在執委會上表示，台灣與世衛溝通暢通，所謂不讓台灣參與世界衛生大會（WHA）會致國際防疫出現缺口根本不存在，這是台灣當局圖謀參與世衛大會編織的謊言與藉口。另一方面，外交部發言人華春瑩亦公開表示，台灣要參與WHO，必須要在一中原則的架構下，接受一中原則的安排。

對此，台外交部發言人歐江安代表台灣外交部回擊，中國外交部罔顧兩岸互不隸屬的政治現實，無視武漢肺炎疫情對包括台灣2,300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的「一個中國原則」，作為台灣參與包括WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行政治勒索，充分展現中國大陸蠻橫無理的邪惡本質。中華民國（台灣）外交部表達最嚴正的抗議及不滿。

台外交部發言人歐江安。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安表示，台灣雖已在「國際衛生條例」（IHR）的架構下與WHO建立聯繫管道，但WHO始終礙於中國的壓力，對台灣要求提供更多疫情信息的要求未做具體響應，也不邀請台灣專家參加防疫相關的「緊急委員會」會議，使台灣無法實時完整取得最新疫情發展，並深入參與防治方式的討論。

歐江安指出，WHO對於台灣政府所提供的全台確診病例，WHO竟基於政治考慮，將台灣信息列在中國項下，造成其他國家的誤解，因而禁止台灣籍航空公司班機及台人入境，造成台灣極大困擾並嚴重損害台灣人民的權益。

歐江安代表台灣外交部重申，中華人民共和國未曾有一天管轄過台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分。歐江安強調，只有台灣的民選政府，才能在國際社會代表台灣2,300萬人民，以及負責任地照顧台灣人民的健康福祉。

歐江安呼籲國際社會認清中國政權邪惡的本質與併吞台灣的不當意圖，挺身支持台灣平等參與國際組織及國際事務的正當權益，並要求所有國際組織堅守專業、中立的立場，保障台灣完整無礙地參與所有國際會議、機制與活動。